Россия, Украина и Евросоюз договорились, что будущий газовый контракт на транзит газа между Украиной и Россией будет основываться на законодательстве ЕС…

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии относительно транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года. На переговорах удалось договориться, что будущий газовый контракт между Украиной и Россией будет основываться на законодательстве ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает «Немецкая волна».

«Мы согласились в целом, что будущий контракт будет основываться на законодательстве ЕС и на правилах ЕС», — отметил он. «Российская сторона попросила обеспечить, что это действительно будет так. Они хотели от нас заверений, что европейское законодательство должным образом будет внедрено в украинское законодательство», — уточнил Шефчович.

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние годы наши трехсторонние консультации такого рода», — заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, отметив позитивный настрой на встрече и выразив уверенность в том, что стороны найдут все решения, сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что Россия всё ещё связывает споры в судах с Украиной с продлением соглашения о транзите газа. Он также отметил, что Россия в 2020 году поставит европейским потребителям газ в законтрактованных объёмах.

По словам Новака, Россия может забронировать мощности Украины для транзита как на краткий срок, так и на длительное время. При этом «Газпром» предложил продлить соглашение по транзиту на короткий срок в случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Украина передала сторонам проекты договоров. «Это дорожная карта, как мы до 1 января 2020 года получим независимого сертифицированного оператора, проект договора о интерконнекторе и проект договора о транспортировке», — сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина намерена двигаться максимально активно для подписания договора полностью в соответствии с европейскими нормами. Впрочем, он не исключает риск неподписания договора о транзите газа.

Следующий раунд переговоров должен состояться до конца октября. Сейчас Евросоюз, Украина и Россия ищут компромисс, который позволит обеспечить транзит газа из России в ЕС по территории Украины с 1 января 2020 года. Действие существующего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» прекращается 31 декабря этого года.

Русская линия