Пресс-конференция, посвященная I Санкт-Петербургскому фестивалю «Трезвая волна», состоялась 18 сентября в Доме журналиста, сообщает ИА «Вода живая». Организаторы — общественная организация «Здоровое поколение», содружество анонимных алкоголиков России, общественное движение «Трезвая жизнь», благотворительная организация «Фавор» при поддержке антинаркотической комиссии города, координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму ОЦБСС.

Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 22 сентября. Он приурочен к Всероссийскому дню трезвости, который празднуется 11 сентября. По словам председателя координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму протоиерея Максима Плетнева, цель акции — не только привлечение внимания общества к проблеме алкогольной зависимости, но и демонстрация примера проведения праздников и организации досуга без алкоголя.

«Более двадцати лет в Санкт-Петербурге Церковь ведет работу с зависимыми людьми. Основная цель Церкви — это единение человека с Богом. На этом пути есть трудности. Основная трудность — страсти, которые владеют человеком и губят его, делают рабом греха. Против этого рабства Церковь и выступает. Важно понимать, что вино, употребляемое в Таинствах Церкви, и пьянство — это кардинально разные вещи. В Церкви нет жесткой заповеди „не пить“. Употребление вина допустимо, но Господь говорит, что пьяницы не наследуют Царства Божия. Отношение к страстям выражено в словах апостола Павла: „Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною“ (1Кор. 6:12). Когда мы говорим о злоупотреблении — это страшное явление, страсть, а Церковь борется со страстями. За алкоголизмом, наркоманией стоят бесовские силы, и Церковь помогает зависимым вырваться из ада, в котором они живут», — сказал отец Максим.

Он рассказал также о программе помощи зависимым «Фавор», которая действует в епархиальном координационном центре по противодействию наркомании и алкоголизму, о реабилитационных центрах для зависимых «Саперное», «Торфяное» и «Красноармейское», которые работают в Выборгской епархии. Есть целый ряд православных трезвеннических общин, движение «Трезвая жизнь», содружество анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов: «Все церковные проекты благотворительные, мы принципиально не берем денег за реабилитацию. Одна из главных наших проблем — это отсутствие информации, люди не знают, что им могут помочь. Наш фестиваль — это в том числе попытка прорвать информационную блокаду».

И.о. начальника сектора по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Светлана Габуева рассказала о статистике совершенных за первое полугодие уголовных преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Благодаря профилактическим мерам аналитика последних пяти лет в Санкт-Петербурге показывает снижение числа алкозависимых людей на 25 процентов.

По словам начальника 4-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Надежды Бондаренко, основная профилактическая работа с молодежью должна проводиться в интернет-пространстве. Информация об алкоголе и наркотических средствах там подается красиво и привлекательно, и никакой формы противодействия этой подаче на сегодня нет.

«Отсутствие нравственных позиций, духовного воспитания, жизненных и семейных ценностей влечет за собой образование пустоты в душе ребенка, которая очень быстро заполняется чем-то нехорошим и вредным. Часто это алкоголь или наркотики. Хочется, чтобы подобные фестивали проводились не как разовые мероприятия, приуроченные, например, к Дню трезвости, а стали системными и проходили регулярно и не один раз в год. Такие мероприятия под эгидой Русской Православной Церкви на сегодняшний день — это тот ресурс, который сможет донести до нашего населения, особенно до молодежи, важные и необходимые ценностные ориентиры, которые должны быть в каждой семье, в каждой душе, в каждом сердце», — отметила Надежда Бондаренко.

Руководитель движения «Трезвая жизнь» Андрей Нечаев подчеркнул, что фестиваль — это возможность показать жителям нашего города, что трезвенников в Санкт-Петербурге достаточно много. С другой стороны, это поддержка людей, которые выбирают трезвый образ жизни. Все желающие смогут получить ответы на волнующие их вопросы, как научиться жить трезво и что для этого надо делать, увидеть, что можно весело, интересно и трезво отмечать праздники и проводить досуг. Также генеральный директор завода АТИ отметил, что предприятие на протяжении двадцать лет занимается пропагандой трезвого, здорового образа жизни.

В рамках фестиваля 11 сентября состоялся соборный молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. 20 сентября пройдет «круглый стол» на тему «Всероссийский день трезвости — традиция и современность», а также экскурсия по Александро-Невской лавре с возложением цветов на могилу священника Александра Рождественского — основателя Александро-Невского общества трезвости. 21 сентября в концертном зале завода АТИ состоится спектакль «Поллианна» в постановке благотворительного театра «С миру по нитке». Завершением фестиваля станет большой семейный праздник трезвости 22 сентября в Московском парке Победы. Посетителей ожидают конкурс «Трезвая семья — счастливая семья», игры для детей и подростков, танцевальные мастер-классы, спортивные соревнования и призы. В день мероприятия в Парке Победы можно будет анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

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