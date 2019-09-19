Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2019

В Екатеринбурге прошёл турнир отцов и детей «Кубок поколений» среди приходских и военных клубов

На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга прошли II ежегодные военно-спортивные соревнования «Кубок поколений», в которых приняли участие воспитанники казачьих кадетских классов, военно-патриотических клубов Свердловской области, а также их родители и наставники, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Как рассказали в отделе по делам молодежи Екатеринбургской епархии, к состязаниям приступило 12 команд из Исетского казачьего кадетского корпуса имени святого цесаревича Алексия (Екатеринбург), детского просветительского центра Богородице-Владимирского храма (Екатеринбург), военно-патриотический клуб (ВПК) «Барс» (Екатеринбург), ВПК «Уральские медведи» (Екатеринбург), ВПК «Рысь» (Нижний Тагил), Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Нижний Тагил) и православного молодежного патриотического клуба «Бер» храма святого благоверного князя Александра Невского (село Балтым).

За «Кубок поколений» боролись представители разных возрастных групп — дети, подростки, молодежь и взрослые. Причем команды были как одновозрастные, так и смешанные. Как пояснили организаторы соревнований из ВПК «Уральские медведи», помимо главной цели — определить, кто победит: молодость или опыт — есть еще одна: чтобы родители с детьми вместе провели время, чтобы старшее поколение почувствовало, что есть еще «порох в пороховницах» и что они еще могут что-то молодым показать.

Команды выполняли задания эстафеты: разборку-сборку автомата, приседания, снаряжение магазина, упражнение на пресс, отжимания, пришивание пуговицы, бег в ОЗК (общевойсковом защитном комплекте) и противогазе, чистку картошки, метание гранат на точность, переноску раненого на плащ-палатке. Интересно, что в прошлом году команда-победитель (родители) была недовольна тем, что для чистки картофеля была выдана овощечистка. В этот раз специально для них этап усложнили и выдали для этих целей топор. И можно отметить, что не каждый молодой так умело управлялся ножом, как «старики» топором, рассказали организаторы.

Вторым испытанием для команд стало прохождение полосы препятствий и дуэль снайперских пар: бег через высокую растительность, переползание под колючей проволокой, преодоление двухметрового деревянного забора, стрельба из пневматической винтовки по падающей мишени. Это было непросто, но справились все.

После окончания соревнований подвели итоги и наградили победителей. В этом году «Кубок поколений» достался юным воспитанникам екатеринбургского ВПК «Барс». Второе место заняла команда «Дюжина» (сборная Екатеринбурга и Нижнего Тагила), 3 место — команда ПМПК «Бер-Борода» (село Балтым). Команды, занявшие первые три места, получили медали. Всех остальных участников наградили грамотами и сладкими призами.

Русская линия

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В Екатеринбурге прошёл турнир отцов и детей «Кубок поколений» среди приходских и военных клубов

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