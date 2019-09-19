Атака беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя хуситы, ударила далеко не только по нефтяному мировому рынку, но выявила неэффективность против мелких дронов американских средств ПВО, которые ранее рекламировали, как очень эффективные.

Дело дошло до того, что госсекретарь США Майк Помпео вынужден был лично оправдываться перед своими союзниками-саудитами по этому поводу. Он заявил, что не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, подобные системы работают «с переменным успехом». «Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — сказал Помпео, чего ранее ни от одного из американских чиновников в отношении Patriot услышать было невозможно.

Свою лепту внёс в эту ситуацию и президент России Владимир Путин, который после атаки предложил Саудовской Аравии купить российские С-300 или С-400 для защиты важных объектов королевства.

Как отреагировали на это предложение саудиты, пока неизвестно. Но в США, очевидно, весьма обеспокоены тем, что американские комплексы могут теперь потеснить российские системы ПВО. Ведь в Турции это уже произошло.

И хотя неизвестно, смогут ли С-300 и С-400 эффективно противостоять атакам дронов, борьба за рынок оборонительных вооружений в мире возрастает с каждым днём, и Россия в ней занимает не последнее место.

Русская линия