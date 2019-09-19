Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который известен своей принципиальной позицией в вопросе борьбы с вредными привычками российского населения, в резкой форме раскритиковал рекомендации Минздрава, который фактически начал рекламировать употребление алкоголя, рассчитав для россиян безопасную дозу спирта в день.

В Минздраве утверждают, что в день женщины могут выпить 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины — 900 мл пива крепостью 4,5%. В пересчёте на стандартные порции (10 г чистого спирта) такие показатели составляют две порции для женщин и три для мужчин. При этом отказываться от употребления алкоголя необходимо как минимум два дня в неделю.

«Никогда Министерство здравоохранения и его эксперты даже в советское время не нормировали то, что не подлежит нормированию», — заявил на это Геннадий Онищенко.

«Алкоголизм — это наркомания. Метаболизм человека, обменные процессы человека, не требуют этого продукта как обязательного аспекта. С таким же успехом можем тогда установить норму на курение. А почему бы и нет? А может быть, ещё пойдём дальше: сколько нужно раз уколоться в неделю? По классификации ВОЗ табакокурение и потребление алкоголя — это самые опасные из устранимых причин, вредно влияющих на здоровье», — заявил в интервью РБК Онищенко.

«Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо поганой метлой гнать», — добавил он в интервью порталу Ura.ru.

В свою очередь, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, психиатр-нарколог, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук и профессор Евгений Брюн в интервью порталу ФАН отметил, что «мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль», сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, количество алкоголя, которое может употреблять каждый человек, зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то может позволить себе ежедневно употреблять количество алкоголя, названное экспертами Минздрава, а для кого-то оно может оказаться губительным, добавил нарколог.

«У нас есть соответствующий маркер злоупотреблением алкоголя. И в каждом индивидуальном случае все выясняется. Для одних 200 миллилитров вина не будет являться злоупотреблением, а для других — будет. Особенно среди женской части населения. Все является индивидуальным. Мы не сможем сказать обобщенно, что столько-то алкоголя можно выпивать. У одного человека ферментативная система быстро перерабатывает алкоголь, у кого-то она более медленно перерабатывает, а то и не перерабатывает вообще. Как у малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Так что все индивидуально. Нет „разрешенной“, абстрактной дозы алкоголя. Ее быть в принципе не может. Все зависит от расовых различий, от индивидуальных различий, от половых различий и так далее», — отметил Евгений Брюн.

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