Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2019

Михаил Погребинский: Команда Зеленского сама не знает, чего хочет
Противоречивые заявления и действия Киева накануне встречи в «нормандском формате» свидетельствуют, что конфликт на Донбассе вряд ли будет разрешён, считает политолог…

Михаил ПогребинскийГлава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью газете «Взгляд» прокомментировал противоречивую позицию Киева по поводу особого статуса для Донбасса, а также отказ украинской делегации в Минске подписать «формулу Штанмайера» — документ, подписание которого было условием созыва «нормандской четвёрки».

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также заявил, что украинские власти не будут предоставлять полную амнистию участникам конфликта. Он рассказал о «формуле Зеленского», по которой возможно возобновление войны при невозможности разрешить вооруженный конфликт. Министр подчеркнул, что «на всё про всё» у властей страны есть лишь полгода-год.

«Я не считаю, что Пристайко приоткрыл какой-то секрет. По-прежнему всё очень противоречиво, сегодня он говорит одно, на следующий день — другое. Самое бросающееся в глаза заявление в речи главы МИД Украины — это, мол, «если у нас не получится урегулировать проблему Донбасса, тогда можем перейти к радикальным методам», — прокомментировал Михаил Погребинский.

«Это единственное, что он неосмотрительно произнёс. Когда его попросили уточнить, он сказал, что «президент же у нас главнокомандующий», с явным намёком на то, что можно попробовать и повоевать. Тут Пристайко, на мой взгляд, просто неаккуратно высказался. Не думаю, что в окружении Зеленского, и он сам, рассматривают вариант «повоевать», — добавил Погребинский.

«Они понимают, что отказ от особого статуса означает, что они отказываются и от Минских соглашений, что для ушей Макрона и Меркель неприемлемо. Даже американцы и то считают, что надо, чтобы выполнялись эти соглашения. Поэтому они крутятся как уж на сковородке. Говорят, не можем предоставить особый статус, но в то же время и не отказываемся от Минских соглашений, что совершенно не сочетается», — отметил украинский политолог.

«Не ясно, почему Киев продолжает говорить о том, что в скором времени состоится „нормандская встреча“. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, они по секрету о чём-то договорились с Москвой и что-то готовят, — предположил Погребинский. — Сегодня, например, появилась информация о том, что завтра может быть подписан некий вариант „формулы Штайнмайера“. Якобы найден какой-то компромисс. Но содержательного на этот счёт пока ничего неизвестно».

«Понятно, что на столе в Киеве, наверняка, лежит и вариант полного отказа Украины от Донбасса. Не могут они публично это сказать, но я думаю, что допускают. Если не будет поддержки требования Украины изменить „формулу Штайнмайера“, то будет движение в сторону возведения условной стены между Донбассом и Украиной», — считает эксперт.

«Сама „формула Штайнмайера“ вступит в силу, если в ОБСЕ признают выборы на Донбассе демократическими. И тут у команды Зеленского появляется надежда, что ОБСЕ никогда этого не сделает. Тогда особый статус Донбасса не вступит в силу. Мне кажется, сейчас в правительстве Украины рассчитывают именно на такое развитие событий, поэтому и звучат все эти противоречивые заявления», — резюмировал Михаил Погребинский.

Русская линия

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Михаил Погребинский: Команда Зеленского сама не знает, чего хочет
Противоречивые заявления и действия Киева накануне встречи в «нормандском формате» свидетельствуют, что конфликт на Донбассе вряд ли будет разрешён, считает политолог...

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