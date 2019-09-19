16−17 сентября 2019 года прошли торжества по случаю 75-летия образования Луганской епархии, сообщает Патриархия.ru.

16 сентября митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим совершили Божественную литургию в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла города Луганска. Архиереям сослужило духовенство трех епархий.

Во время богослужения возносились молитвы о почивших архипастырях, священниках, монашествующих и мирянах, совершавших служение в пределах Луганской епархии со дня ее основания в 1944 году.

По окончании Литургии была совершена заупокойная лития.

В этот же день в зале Луганского академического украинского музыкально-драматического театра состоялся праздничный концерт.

На мероприятии присутствовали митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Горловский и Славянский Митрофан, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим, викарий Донецкой епархии архиепископ Макеевский Варнава, викарий Горловской епархии епископ Добропольский Спиридон, священнослужители трех епархий Луганщины и миряне.

Перед началом концерта митрополит Луганский Митрофан обратился к собравшимся с приветственным словом и огласил статистические данные о церковной жизни епархии.

17 сентября, в день памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского, архипастыри Донбасса и гости в священном сане из Киевской и Шахтинской епархий совершили Божественную литургию во Владимирском кафедральном соборе Луганска. Богослужение возглавил митрополит Луганский Митрофан.

После сугубой ектении была вознесена молитва о мире на Украине и сохранении единства Святой Православной Церкви.

Богослужение завершилось славлением святителю Митрофану Воронежскому.

Митрополит Луганский Митрофан поздравил духовенство и мирян с 75-летием образования епархии и поблагодарил их за радость совместной молитвы. Архипастырь зачитал поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравительное послание Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по случаю юбилейных торжеств.

В завершение митрополит Горловский Митрофан поздравил правящего архиерея Луганской епархии с празднуемым юбилеем и днем тезоименитства.

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