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Сводка новостей от 19 сентября 2019

Уникальную иконостасную раму вернули в церковь на острове Кижи

В Преображенскую церковь на острове Кижи после многолетней реставрации вернули иконостасную раму уникального и крупнейшего из резных золоченых иконостасов Русского Севера.

Данный иконостас состоит из 10 цокольных панелей и 53 ставов для икон. Из-за размеров его отдельных деталей реставраторы доставили их в храм с особой осторожностью, сообщает Фома.Ru со ссылкой на сайт музея-заповедника «Кижи».

Бережно в церковь перенесли детали иконостаса, декорированные антаблементами с тяжелыми карнизами, а для того чтобы пронести внутрь крупногабаритные пятиоконные рамы деисуса 2 метра в высоту и 4 метра в ширину, пришлось разобрать косяк входной двери.

Интерьер Преображенской церкви был демонтирован в 1979−80 годах при ее подготовке к инженерному укреплению. Детали иконостаса были демонтированы тогда же, после чего хранились в запасниках музея-заповедника «Кижи».

Комплексная реставрация столярной основы, золоченой резьбы рамы иконостаса специалистами столичных реставрационных центров России проводилась с 2009 по 2018 годы.

Планируется, что иконостас вместе с иконами предстанет в своем полноценном виде в Преображенской церкви в Кижах летом 2020 года.

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Уникальную иконостасную раму вернули в церковь на острове Кижи
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