В пропрезидентской партии на Украине заговорили о необходимости компромисса для прекращения войны на Донбассе, но особый статус региону давать не хотят…

Все последние годы на Украине среди власть имущих была очень сильна «партия войны», выступавшая за военное решение конфликта на Донбассе. Однако, после перевыборов и прихода к власти президента Владимира Зеленского ситуация стала меняться, и на Украине заговорили о необходимости большого компромисса для установления мира на востоке страны.

Так, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт на Донбассе, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также «должна чем-то пожертвовать». Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс. «Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путём, то делать нужно всё в окопе, а не здесь», — отметил Гетманцев.

Вместе с тем, депутат раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведёт к её фактическому распаду», — заключил политик.

Таким образом, остаётся не понятным, о каком компромиссе идёт речь, ведь условие об особом статусе Донбасса прописано в Минских соглашениях.

Русская линия