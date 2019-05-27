26 мая 2019 года, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение построенного в Страсбурге русского православного храмового комплекса в честь Всех святых и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужение совершалось на церковнославянском и французском языках.

В числе почетных гостей торжества были, в частности, Чрезвычайный и Полномочный посол России во Франции А.Ю. Мешков с супругой, постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы И.Д. Солтановский с супругой, мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ Страсбурга Люк Равель, председатель европейской ассоциации Страсбурга Роберт Эррманн, генеральный консул России в Страсбурге Ю.А. Соловьев, дипломаты ряда стран.

Стены храма не смогли вместить всех пришедших на Литургию. Для тех, кто стоял на площади перед церковью Всех святых, была организована видеотрансляция.

После Литургии со словами приветствия от всей общины страсбургского храма Всех святых к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился настоятель прихода игумен Филипп (Рябых), отметив, в частности: «Мы прославляем сегодня Господа Бога, Который Своей волей содействовал созиданию этого храма. Многие из тех, кто присутствует сейчас здесь, являются соработниками в этом деле, и на первом месте стоите Вы, Ваше Святейшество, поскольку идея созидать в Страсбурге храм, открыть здесь общину исходила именно от Вас. Мы счастливы, что стали соработниками Богу в этом замечательном деле. И, конечно, нашими соработниками стали все святые, в честь которых освящен наш храм, особенно просиявшие подвигами на этой земле древние святые первого тысячелетия христианства».

Особо упомянув покровительницу Эльзаса преподобную Одилию Эльзасскую, которая во второй половине VII — начале VIII вв. много сделала для утверждения христианства на этой земле, отец Филипп от лица прихожан храма преподнес Святейшему Патриарху Кириллу образ этой подвижницы, написанный православным иконописцем. Он также вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви памятный знак, который изготовил скульптор, ставший автором мозаики и керамических элементов украшения храма. Настоятель Всехсвятского храма подчеркнул, что приезд Патриарха стал большой радостью не только для русской православной общины, но и для жителей Страсбурга и всего региона.

От имени жителей города Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал мэр Страсбурга Р. Рис. Он обратился к предыстории возведения храма Всех святых, отметив, что вначале прихожане были вынуждены собираться на богослужения в перестроенном гараже. Когда возникла идея строительства, понадобилось решить ряд административных вопросов, подобрать участок для храма, заключить договор аренды, после чего в 2014 году состоялась закладка первого камня. Градоначальник поблагодарил участвовавших в строительстве российского архитектора Дмитрия Пшеничникова и его французского коллегу Мишеля Арнольда. «Я думаю, что они сделали великолепную работу», — сказал Р. Рис, подчеркнув, что за все время подготовки проекта и строительства храма он не получил ни одного возражения от жителей района.

«Отныне этот храм является частью религиозного наследия Страсбурга наряду со знаменитым католическим собором, недавно отметившим свое 1000-летие, протестантской церковью, большой синагогой, открытой сразу же после войны, и главной мечетью, в открытии которой я также принимал участие», — отметил мэр города.

«Пусть эта церковь служит православному сообществу, людям Страсбурга и его окрестностей, — сказал Р. Рис. — Пусть она позволит им возносить молитвы и служить Господу, как требует того вера».

Далее прозвучало Первосвятительское слово Патриарха Кирилла, в котором Его Святейшество обратил внимание, что «в нашей современной, технологически развитой цивилизации нам нужны места, где человек мог бы почувствовать свою близость к Богу». «В России мы это очень хорошо поняли. Вы знаете, что за время господства атеистической власти было разрушено большинство храмов и многим казалось, что никакой духовной жизни в России вообще не будет. Сегодня я хотел бы сказать, что мы открываем в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, по три храма за 24 часа. И не от того, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить, — наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял: без Бога ничего не получается».

«Все силы великой супердержавы, которая называлась Советский Союз, были брошены на то, чтобы построить счастливую жизнь без Бога. Все силы — политика, культура, наука, армия — работали на достижение этой цели. Но не получилось! Мы как народ вынесли очень большой урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Потому мы и строим по три храма в сутки и верим, что и на Западе, где, может быть, картина несколько иная, настанет время, когда люди снова осознают необходимость того, чтобы духовная жизнь становилась всё интенсивнее», — отметил Патриарх Кирилл.

В дар храму Его Святейшество передал образ Спасителя. «Я хотел бы, чтобы это величественное изображение Христа находилось в новопостроенном храме в городе Страсбурге», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

За усердные труды по строительству Всехсвятского храма в Страсбурге Святейший Патриарх Кирилл возвел игумена Филиппа (Рябых) в сан архимандрита.

Далее состоялась церемония вручения наград Русской Православной Церкви тем, кто оказал помощь и содействие в возведении страсбургского храма Всех святых.

Мэр города Страсбурга Ролан Рис был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского (III степени).

Вице-президенту предприятия «Транснефть» М.В. Маргелову был вручен орден благоверного князя Даниила Московского (III степени).

Ордена преподобного Андрея иконописца (III степени) из рук Святейшего Патриарха получили генеральный директор предприятия ООО «Архитектурная мастерская „Дмитрий Пшеничников и партнеры“» Д.И. Пшеничников и руководитель архитектурного бюро Tekton Architectes Мишель Арнольд.

Член Совета директоров холдинга «Ариант» А.В. Силаев удостоен медали ордена преподобного Серафима Саровского.

Медалью преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, награждена руководитель просветительского центра для детей при храме Всех святых Т.Б. Бездыга.

Медаль преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, вручена директору по связям с общественностью Группы «ЕСН», заместителю председателя фонда строительства храма Всех святых города Страсбурга М.Е. Белоусовой.

Патриаршие грамоты были преподаны:

иерею Евгению (Макушкину), клирику храма Всех святых города Страсбурга;

генеральному директору офиса группы Hans & Associes Фредерику Штуцману;

Алену Кормону, казначею фонда поддержки строительства храма Всех святых в Страсбурге;

С.А. Волосенко, члену приходского совета, помощнику настоятеля храма Всех святых города Страсбурга;

Е.В. Бианко, секретарю-бухгалтеру Фонда поддержки строительства храма Всех святых города Страсбурга.

После Литургии Святейший Патриарх Кирилл осмотрел храмовый комплекс, в том числе расположенный рядом с храмом Духовно-культурный центр. Ученики приходской воскресной школы поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства, отмечавшимся накануне, и спели гимн святым Кириллу и Мефодию.

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