24 мая, в День славянской письменности, на ВДНХ открылся Центр славянской письменности «Слово» — музейно-просветительский комплекс, не имеющий аналогов в России. Он расположен в павильоне № 58 «Земледелие», который впервые открывает двери для публики после реставрации. Об этом сообщает Благовест-инфо.

Как сообщает пресс-релиз, экспозиция и образовательные программы Центра «Слово» посвящены истории, настоящему и будущему кириллической письменности. Но авторы Центра замахнулись на большее: они рассказывают о возникновении письменности как таковой, книгопечатания и словесности в самых разных ее проявлениях.

Выставочное пространство (более 1000 кв. м) делится на несколько зон, над остроумным оформлением которых работали лингвисты, историки, библиографы, а также художники, дизайнеры, бутафоры, аниматоры, реквизиторы, фотографы. Экспозиция насыщена мультимедийными и интерактивными экспонатами. Например, здесь есть интерактивный алфавит, позволяющий изучить историю каждой буквы отдельно. Большинство разделов еще и «звучат»: посетители услышат старославянскую речь, строчки из личных дневников ХХ века, стихи современных поэтов и т. д. Талантливо сделанные копии рукописных и старопечатных книг, а также берестяные грамоты так и хочется «полистать» на сенсорных панелях. Заглянув в монастырский скрипторий, можно обнаружить там не только все атрибуты письма, но и персонажей средневекового бестиария. А мастерская первопечатника дает представление о том, как работал Иван Федоров сотоварищи.

В разделе «Бесписьменная культура. Фольклор» посетители смогут послушать колыбельные песни и былины в аутентичном исполнении, находясь в специальных войлочных коконах, а также заглянуть в комнату со старой мебелью и приоткрыть дверцы шкафчиков, за которыми их ждут детские страшилки — живой фольклор уходящего времени.

Экспозиция рассчитана как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Особое внимание уделено разработке специальных тематических экскурсионных маршрутов для школьных групп, а также для семейного посещения. Куратор и продюсер Центра славянской письменности «Слово» — Михаил Покрасс. Научный консультант экспозиции — кандидат филологических наук, заведующий Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, доцент НИУ ВШЭ Александр Лифшиц. Подробнее о новой экспозиции и порядке ее посещения можно узнать на сайте Центра славянской письменности «Слово».

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