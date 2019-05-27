Митрополит Галльский Эммануил: «Никто не имеет права судить, что в Томосе правильно, а что нет»

Один из идейных сторонников признания украинских раскольников Фанаром, председательствовавший на «Объединительном соборе» 15 декабря 2018 года митрополит Галльский Эммануил в жёсткой форме указал на место лже-патриарху Филарету Денисенко и его сторонникам, которые критикуют отдельные положения Томоса, ставящие «ПЦУ» в полную зависимость от Константинопольского Патриархата.

«Никто не имеет права судить, что в Томосе правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне этой церкви. Перед церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти. Томос, подписанный Вселенским Патриархом и членами Святого Синода, является краеугольным камнем новой автокефальной церкви», — заявил владыка Эммануил, отбросив в сторону всякого рода церковную дипломатию, и дав понять, что будет с теми, кто посмеет восставать против решений Фанара.

Помимо этого, он постарался опровергнуть заявления Денисенко о том, что вокруг Епифания Думенко на последнем «Синоде ПЦУ» сгруппировались антиукраинские силы в лице главы УАПЦ и предавшего каноническую УПЦ митрополита Симеона (Шостацкого), которые оказывают серьёзное давление на весь Синод, сообщает портал «Ромфея».

«Заявление о том, что митрополита Епифания окружили пророссийские силы — миф», — заявил представитель Константинополя.

При этом главным аргументом в защиту того, что «ПЦУ» является «действительно Автокефальной Церковью» митрополит Эммануил назвал тот факт, что «Синод ПЦУ» избрал новым епископом греческого архимандрита и клирика Элладской Православной Церкви, который теперь будет стараться для признания «ПЦУ» Поместными Православными Церквами.

Впрочем, такая логика и гневные окрики с Фанара вряд ли успокоят Денисенко. Ранее он заявил, что не собирается слушаться представителей Константинопольского Патриархата.

«Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно — что на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют те силы, которые влились (в ПЦУ), антиукраинские и московские, и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения», — заявил Денисенко.

Он также повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса об автокефалии «ПЦУ». «Спасибо Вселенскому Патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе», — заявил Филарет, подчеркнув, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской Церкви.

Что касается решений синода, то Филарет отметил, что будет выполнять только те решения, которые «не противоречат канонам и интересам Украинской Церкви».

Русская линия