Специальный форум для объективного и всестороннего обсуждения площадок под размещение Собора во имя святой великомученицы Екатерины действует по инициативе Администрации Екатеринбурга на информационном городском портале.

Форум доступен для всех граждан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться по данной теме с другими жителями города. Стать участником интернет-диалога для определения оптимального места размещения собора во имя святой покровительницы города екатеринбуржцы могут на специальной странице.

О необходимости строительства храма святой Екатерины вкупе с благоустройством сквера и городской набережной шла речь 23 мая в ходе встречи сторонников строительства храма на Октябрьской площади с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Представители православной общественности напомнили историю девятилетних скитаний собора по различным площадкам города, обозначили свое видение основных проблем на пути воплощения к 300-летию города проекта строительства храма, благоустройства сквера и набережной. По итогам встречи сторонники строительства храма направили в адрес главы города Екатеринбурга меморандум.

«Мы выступаем за мир и спокойствие в городе, — говорится в документе. — За то, чтобы в сквере появилось больше деревьев и цветов. Чтобы новая набережная радовала горожан, а парк продлился по всей ее длине. Чтобы в любимом нами Екатеринбурге появился центральный кафедральный собор — где будут крестить малышей, венчаться, обретать душевный покой и умиротворение, молиться за близких и получать помощь и утешение. Чтобы поблизости от собора кипела жизнь — а внутри можно было бы отдохнуть уставшим от суеты».

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