В ходе состоявшихся выборов серьёзно усилили свои позиции либералы, «зеленые», а также евроскептики…

Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, составленным на основе прежнего распределения политических фракций, они могут получить соответственно 173 и 147 мест.

Сбываются также прогнозы о том, что движение президента Франции Эммануэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» выйдет на третье место. Им может достаться 102 места.

«Зеленые» претендуют на четвертое место, занимавшееся ранее либералами, перебирающимися на третье место.

Примерно одинаковые результаты, согласно прогнозу, набирают, как и предсказывали многие аналитики, «Европейские консерваторы и реформаторы», «Европа наций и свобод», «Европа свободы и прямой демократии».

За ними следуют «Объединенные Европейские левые и северные „зеленые“ левые».

Остальные сорок с лишним мест займут независимые депутаты и депутаты, не определившиеся с политическими фракциями.

Новые фракции будут формироваться после окончательного избрания Европарламента, и они не обязательно будут совпадать с нынешним распределением политических групп.

Что касается правопопулистских партий, в некоторых странах, как, например, Италии или Франции, они показали высокий результат. Но в целом исход голосования для них оказался ниже прогнозов. В общей сложности партии правого толка получат около 150 мандатов, однако они разделены на три различные фракции, отмечает «Немецкая волна».

Брюссельский аналитик Янис Эмануилидис отмечает, что 80 процентов мест в Европарламенте осталось за проевропейскими партиями. «Правопопулисты, как группа, в итоге не столь сильны, как некоторые предупреждали. Было понятно, что у них не будет большинства, но все равно они показали результат слабее, чем ожидалось», — рассуждает он. По мнению Эмануилидиса, высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона. «Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось», — констатирует эксперт.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, «зеленых», а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента. «Мы видим, что крупным партиям пощипали перья и им нужна широкая коалиция, чтобы обеспечить большинство», — указал Эмануилидис. Похоже, единственным вариантом является коалиция двух ведущих фракций ЕП — христианских демократов и социал-демократов — с либералами и «зелеными». Левоцентристская коалиция из социал-демократов, левых партий, «зеленых» и либералов ничего не даст, так как не обеспечит большинства. Правая коалиция невозможна, потому что христианские демократы не пойдут на альянс с правыми популистами и евроскептиками.

«Теперь будет непросто, потому что никто не получит достаточного большинства в Европарламенте без участия других. Так что в ближайшие дни будет очень интересно, кто и с кем будет вести переговоры, чтобы приступить к действиям», — заявила Маргрет Вестагер с оглядкой на разрозненность сил в новом Европарламенте.

Всего в Европарламент на выборах 2019 года избирают 751 депутата.

Русская линия