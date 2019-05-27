24 мая 2019 года, в день 110-летия со дня рождения отца Николая, на острове Талабск была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма святителя Николая на острове Талабск игумен Паисий (Гидраш), сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Участниками службы стали прихожане храма, паломники и духовные чада старца, собравшиеся в этот день почтить память близкого их сердцу служителя Церкви Христовой.

По окончании Литургии был совершен Пасхальный крестный ход, в завершение которого все собравшиеся направились на кладбище, где у могилы протоиерея Николая была совершена панихида.

Для всех богомольцев в этот день была приготовлена поминальная трапеза.

Русская линия