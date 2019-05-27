Русская линия
Сводка новостей от 27 мая 2019

В Подмосковье восстановят монастырь XIV века

В Подмосковье восстановят Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь, построенный князем Дмитрием Донским, сообщает телеканал «360». Каждый год тысячи паломников приезжают к чудотворной иконе Федоровской Божьей Матери.

Собор во имя Рождества Богородицы Бобренева мужского монастыря стоит в строительных лесах — реставрации ждет давно. По преданию, князь Дмитрий Донской и воевода по прозвищу Боброк дали обет основать монастырь, если победят в Куликовской битве.

При раскопках установили, что на месте этого храма стоял белокаменный — 14 века. В 1790 году завершили долгие работы по реконструкции, дополнили его трапезной и приделом.

Колокольню к храму пристроили позже, в 19 веке. Ее выложили из красного кирпича.

Стены, окна, потолок — это все что, сохранилось. Убранства нет совсем. Но какая была роспись, помог узнать случай. На одной из служб к настоятелю монастыря подошел московский священник и рассказал, что в советское время вывез отсюда единственную фреску.

«Как-то мы встретились во время богослужения и он говорит: „У меня есть икона из монастыря“. Я приехал к нему получать эту икону, и тут нас как током ударило, оказывается, это икона Владимирская Божья Матерь, а мы встретились в день Владимирской Божьей Матери. И в этот праздничный день икона вернулась в Бобренев монастырь», — рассказал епископ Луховицкий Петр, настоятель монастыря.

За шестисотлетнюю жизнь монастырь многое пережил. Собор был осквернен, в советское время здесь хранили селитру. На территории было общежитие, школа, совхоз и даже свалка.

В соседнем храме проводятся службы, хоть там и разрушается плитка. Каждый год сюда приезжают сотни паломников. Из-за хорошей акустики люди называют его — «Храм поющих ангелов».

«Этот храм является хранителем древнего списка Федоровской иконы, которая считается чудотворной и к которой приезжают люди просить о помощи в семейной жизни и в христианской жизни и добродетели», — отметил епископ Петр.

В этом году монастырь попал в правительственную программу «Культура Подмосковья». У объекта культурного наследия появится шанс на возрождение. Проекты готовы, начались подготовительные работы для будущей реконструкции.

Работы здесь не меньше чем на пять лет. На самом первом этапе, уже в июне, начнут восстанавливать главный храм во имя Рождества Богородицы.

Русская линия

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