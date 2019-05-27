О единстве, о помощи святых угодников Божиих в обретении согласия, об исторической памяти и мудрости русского человека, пережившего испытания ХХ века, о верности святому православию и традициям предков, без чего не возможно будущее, сказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Поздравив участников богослужения с днем второго обретения святых мощей праведного Симеона Верхотурского — 30-летием возвращения святыни в церковную жизнь, владыка отметил важность соборной молитвы в этой святой обители, объединившей тысячи паломников, притекающих к мощам святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца.

В своем слове правящий архиерей обратил внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг строительства храма Небесной покровительницы уральской столицы.

«Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал архипастырь, отметив, что убийство Царской семьи положило начало геноциду русского народа.

Глава митрополии высказал уверенность в том, что русский народ, прошедший через страдания ХХ века — Гражданскую войну, коллективизацию, голод, разруху, уничтожение святынь, Великую Отечественную войну — и совершивший великий подвиг, не поддастся на эти вызовы сегодняшнего времени, и останется единым народом, базисом которого является святая православная вера и Русская Православная Церковь.

Исторические ошибки прошлого не должны повторяться — этот ответственный урок очень важно усвоить нынешнему поколению.

Что может верующий человек противопоставить той силе, которая сегодня пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа? «Для нас так важно сегодня быть вместе, стоять за святое Православие», — сказал архипастырь, напомнив о безграничной помощи святых угодников Божиих.

По слову архипастыря, сегодня особенно важно молиться праведному Симеону Верхотурскому, святым Царственным страстотерпцам, чтобы они «поддержали, не дали „рассыпаться“ нашей стране, чтобы наш народ остался верным святой вере, традициям предков, всему тому, что было сохранено поколениям верующих людей, совершившим свой великий подвиг собирания могучей, великой страны, основой которой всегда была святая православная вера».

Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями — это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия.

«Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание они поняли, что без православия не мыслима сама жизнь нашего Отечества — поскольку именно Православие является „кровью“ русского народа. Если же кровь остынет, не будет в жилах течь, что, кроме ухода из жизни ожидает такой организм? Соответственно, если не будет святого Православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чем будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия?»

«Будем сохранять свою веру и заповеди Божии в своей жизни, верить и надеяться, что помощь и милость Божия всегда будет вместе с нами, как она покрывала всех тех, кто был верен Господу нашему, кто остался православным христианином несмотря ни на какие гонения, ни на какие уничижения, ни на какие внешние обстоятельства в этой жизни», — сказал архипастырь.

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