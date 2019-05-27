О чём смогли договориться Предстоятели двух Церквей, не сообщается…

Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил визит в Грецию, где пробыл со среды, 22 мая до вечера пятницы 24 мая 2019 года, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Патриарх Константинопольский посетил Афинскую архиепископию вечером 22 мая, чтобы встретиться с Архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом.

Два Предстоятеля провели решающую встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить основную тему — позицию Элладской Православной Церкви по вопросу об автокефалии т.н. «Православной церкви Украины», а также другие вопросы, связанные с двумя Поместными Церквями. В их числе — вопрос о церкви Святого Георгия в Ктима Промпона.

Утром 23 мая Патриарх Варфоломей также посетил Фонд Изящных Искусств и Музыки Теохаракисов, а затем отремонтированную Библиотеку имени Димитриса Пурнараса Фонда культуры Союза журналистов Афинских ежедневных газет (ESHEA).

Затем Константинопольский Патриарх принял участие в обеде, проведенном в его честь президентом «Братства архонтов Вселенского Патриархата «Панагия Паммакаристос» Герасимосом Фокасом.

В четверг 3 мая Патриарх Варфоломей принял участие в открытии Центра геронтологии и социальной поддержки Агиос Порфириос при Афинской Архиепископии.

Центр является одним из важнейших социальных проектов Афинской Архиепископии. Он был создан после многих лет усердных трудов Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима. Он расположен в Дилеси, Беотия, был построен на церковной земле площадью 27 акров. Здания имеют общую площадь 4600 квадратных метров, с вместимостью 64 коек. Целью Центра является предоставление базовых социальных услуг, таких как: кров, питание, творческая занятость, трудотерапия, психологическая поддержка, а также профилактическая медицина для пожилых и нуждающихся людей, живущих в Центре (базовая модель работы) или в другом месте (модель дневного ухода).

В пятницу, 24 мая, Константинопольский Патриарх принял посла США в Афинах Джеффри Пайетта, а затем — министра образования, науки и религий Константиноса Гавроглу.

В ответ на этот визит в начале июня этого года Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним также намерен посетит Фанар по случаю именин Константинопольского Патриарха Варфоломея, передает греческое информационное агентство «Ромфея».

По данным «Ромфеи», «этот шаг свидетельствует о том, что „лёд“ в отношениях между двумя Предстоятелями растоплен, и Архиепископ Иероним решил ответить на визит Патриарха».

«Это наша первая встреча после некоторых размолвок, которые произошли между нами», — сказал Патриарх Константинопольский Варфоломей после встречи с Архиепископом Иеронимом, состоявшемся в среду, 22 мая 2019 года, в Афинской Архиепископии.

Архиепископ Иероним со своей стороны выразил благодарность Патриарху Варфоломею за визит в Грецию.

Русская линия