23 мая 2019 года на строительной площадке Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России был совершен первый молебен, сообщает Патриархия.ru.

Богослужение, которое прошло на месте будущего алтаря собора, возглавил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, назначенный указом Святейшего Патриарха Кирилла настоятелем собора.

На молебне присутствовал заместитель министра обороны Российской Федерации А.В. Картаполов.

«Это не просто торжественный и праздничный день, — обратился к присутствовавшим епископ Стефан по окончании богослужения, — главное, что он объединяет всех воинов государства Российского вокруг этого сакрального места. Здесь будет построен величественный собор, который станет местом, где воины нашего Отечества будут обращаться к Богу».

«Это величайшая ответственность, потому что не только строители, не только Священноначалие, но и настоятель храма отвечает за то, что здесь будет происходить, — прокомментировал владыка Стефан свое назначение в беседе с журналистами. — Он следит за духовно-просветительскими мероприятиями, которые будут в этом храме. Поэтому, понимая всю ответственность, надеюсь и на всемерную помощь самого Бога и тех, кто будет приходить в храм».

Военные строители, возводящие главный храм Вооруженных сил России, достигли высотной отметки в 20 метров. В этой точке возводятся стены звонницы над главным входом, а также стены четырех малых куполов — четвериков, расположенных по краям здания на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе. На четвериках круглосуточно идет круговой строительный цикл. Основная задача специалистов военно-строительного комплекса Минобороны — закончить в летний сезон масштабные монолитные работы.

Внешнюю видимую часть цокольного этажа храма с переменной высотой в 3−4 метра украсят гранитные плиты. Стену покроют несколькими слоями гидроизоляции, утеплят, нанесут мокрую колодезную кладку и на нее положат гранит. В цоколе разместят порядка 80 помещений различного назначения.

Снаружи основную часть здания покроют профилем из фибробетона, украшенным бронзовыми табличками, панно, барельефами, статуями. Фибробетонные панели вынесут на разные расстояния от вертикальной основы здания, что придаст храму уникальный внешний вид. В таких масштабах подобная технология используется впервые.

На площадке в две смены трудятся 450 человек, организован непрерывный производственный процесс. Задействовано 50 единиц техники — автомобильные краны, бетононасосы, погрузчики, средства малой механизации и компрессоры, которые позволяют наносить гидроизоляцию, сверлить и бурить каналы под инженерные сети.

Русская линия