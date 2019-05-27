|Сводка новостей от 27 мая 2019
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Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Исторические ошибки прошлого не должны повторяться — этот ответственный урок очень важно усвоить нынешнему поколению»
Святейший Патриарх Кирилл посетил Страсбург
Учитывая мнение горожан
Митрополит Галльский Эммануил: «Никто не имеет права судить, что в Томосе правильно, а что нет»
Константинопольский Патриарх Варфоломей обсудил с Архиепископом Афинским Иеронимом украинский вопрос
Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне возобновил приём паломников
Объявлен предварительный состав нового Европарламента
Этот день в Русской истории
В Патриаршем соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил России совершен первый молебен
В Подмосковье восстановят монастырь XIV века
В Псковской епархии молитвенно почтили память протоиерея Николая Гурьянова