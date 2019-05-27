В Архангельске начался прием заявок на краеведческий конкурс «Малые Иоанновские чтения»

В Архангельске начался прием заявок на краеведческий конкурс «Малые Иоанновские чтения», посвященный памяти великого русского святого праведного Иоанна Кронштадтского, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Он пройдет в столице Поморья в октябре-ноябре 2019 года. Регистрация участников — до 15 октября. Заявки принимаются по электронному адресу: mrs. kopylowa@yandex.ru (форма в приложении).

На конкурс приглашаются учащиеся 8−11 классов общеобразовательных школ, студенты техникумов, колледжей и университетов, воспитанники старших групп воскресных школ.

Цель состязания — развитие интереса подрастающего поколения к духовной жизни и Православия на Русском Севере, привлечение внимания к истории, святыням, к жизненному подвигу выдающихся людей Архангельской земли.

Работы принимаются по номинациям:

1. История храмов, монастырей и приходов Архангельского края;

2. Люди северной земли (священники и миряне, оставившие след в жизни православного Севера; родные и близкие, хранящие православные традиции);

3. Художественная культура Православия.

Требования к работам и этапы проведения конкурса — в Приложении.

Бумажные варианты работ можно отправить по почте: 163 000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 73, «Центр дополнительного образования», Копыловой Елене Юрьевне, Чуваковой Елене Васильевне с пометкой «Малые Иоанновские чтения».

Отметим, «Малые Иоанновские чтения» проводятся в Поморье с 1997 года. Их организуют Архангельская митрополия, министерство образования и науки региона, а также Дворец детского и юношеского творчества столицы Поморья.

Справки по телефонам: (8182)215544; 8−911−593−52−28.

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