Русская линия
Сводка новостей от 27 мая 2019

Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне возобновил приём паломников
Электроснабжение обители после пожара частично удалось восстановить…

Русский на Афоне Пантелеимонов монастырьВ Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре удалось частично восстановить электроснабжение обители, и поэтому с 25 мая 2019 года монастырь снова может принимать паломников на ночлег, но только тех, кто предварительно зарезервировал себе место. Об этом сообщает афонский православный портал Афонит. info со ссылкой на информацию, полученную из Пантелеимонова монастыря.

Как уточнили в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, все паломники, у кого есть подтверждённая паломнической службой монастыря резервация, будут приняты в обители в установленный для них день. Однако те паломники, которые предварительно не зарезервировали себе места в архондарике, приниматься на ночлег не смогут из-за действующих пока ограничений в электроснабжении.

19 мая 2019 года в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре случился пожар, в результате которого полностью сгорела монастырская генераторная и обитель лишилась источника электроэнергии. В связи с этим Пантелеимонов монастырь вынужден был временно прекратить приём паломников до восстановления системы электроснабжения.

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