14 мая 1896 г. — день Священного Коронования и Святого Миропомазания на Царство Царя-Мученика Николая II.

«Что такое коронование на царство православных христианских Царей православного христианского народа — среди заветных святынь народных, в осенении молитв, при священном миропомазании и полноте благословений Христовой Церкви? Что это? Пышный обряд для впечатления зрителей? Остаток старинных обычаев? Пережиток ненужных и отживших воззрений? Или священное коронование и доселе имеет свой глубокий смысл, и если так, то как же оно относится ко всему нашему государственному и общественному строю, а также и к жизни личной каждого из нас, поскольку мы участвуем в общей жизни государства?..

Признайте же, что человеческое царство не есть цель, а есть среда и средство для проявления царства Божия. Признайте, что жизнь государства у христианского народа не может пройти мимо запросов и требований христианской совести. Признайте, что Церковь Христова, как вечное воплощение спасающей силы христианства и его непрестающего действия в мире верующих, не может не воздействовать на жизнь государства, не может быть от нее устранена, напротив, она должна всюду, во все стороны мысли и жизни, быта и строительства и всякой человеческой деятельности вносить вечные начала вечной Христовой правды.

Русский народ в целом, за исключением немногих, поклонившихся чужеземным богам, и до днесь сохраняет и, даст Бог, сохранит навсегда, — ибо в этом его предназначение в мире, — религиозно-нравственное воззрение на всю совокупность жизни земной; следовательно, и на жизнь государственную. Оттого и доныне коронование Царя у нас полно смысла и значения; оттого радостен сей церковно-государственный праздник с его целодневным звоном, как бы пасхальным. С высоты храмов Господних этот звон возвещает России, что в ней по-прежнему, как и встарь, живет и пребывает вечное слово: «Господи, силою твоею возвеселится Царь и о спасении Твоем возрадуется зело. Яко Царь уповает на Господа, и милостию Вышнего не подвижится». Аминь".

Сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов. Из Слова в день коронования Государя Императора (1908).

Сегодня день памяти российского генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, скончавшегося 14 мая 1818 года.

Он родился 13 декабря 1757 г. в Пруссии и происходил из древнего шотландского баронского рода. Его предки в начале XVII в. переселились в Германию, а затем — в Прибалтику, дед был бургомистром Риги, отец служил в Русской армии и вышел в отставку в чине поручика.

Сам Барклай начал действительную военную службу в Русской армии с 1776 г. в рядах Псковского карабинерного полка, в чине вахмистра. В 1778 г. он получил первое офицерское звание — корнета, а с 1783 по 1790 гг. занимал адъютантские должности у ряда генералов. Боевое крещение будущий полководец получил во время Русско-турецкой войны в 1788 г. при штурме Очакова, затем участвовал в Русско-шведской войне 1788−90 гг. и кампании 1794 г. против польских инсургентов, где за проявленную храбрость был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Его исполнительность и отвага в бою очень скоро была замечена, и с 1794 г. он последовательно поднимался по ступеням служебной лестницы: командовал батальоном, полком, бригадой, дивизией. В 1799 г. Барклай-де-Толли был произведен в генерал-майоры. Особенно генерал отличился в кампании против Наполеона в 1806—1807 гг., командуя арьергардными отрядами под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, где был ранен и вынесен с поля боя без сознания. Вскоре Барклай вновь проявил себя во время Русско-шведской войны 1808−1809 гг., за которую был награжден чином генерала от инфантерии и назначен главнокомандующим армии в Финляндии.

Его способности высоко оценил Император Александр I. C 1810 по 1812 гг. генерал занимал должность военного министра, именно на него была возложена вся подготовка предстоящей войны с наполеоновской Францией. За это время он успел провести ряд важных оборонительных мероприятий и реформ по переподготовке войск. К его заслугам относят и выработку перед Отечественной войной 1812 г. правильной стратегии против Наполеона — затягивание военных действий по времени и в глубину русской территории. В первый период Отечественной войны Барклай занимал пост главнокомандующего 1-й Западной армии и смог, несмотря на сопротивление части генералитета и офицерского корпуса, воплотить свой план в жизнь, избежав ударов превосходящих сил противника. В Бородинском сражении генерал по свидетельству современников «искал смерти и во время битвы появлялся на самых опасных ее участках», получив высокую оценку М.И.Кутузова, отметившего, что «храбрость его превосходила всякие похвалы». За Бородино Барклай удостоился ордена Св. Георгия 2-й степени. В дальнейшем генерал организовывал прохождение отступающих войск через Москву, после которого, из-за усилившихся на него нападок общественности, по собственной просьбе был уволен от командования и покинул армию.

Вернулся в ряды Русской армии Барклай лишь во время ее заграничных походов 1813−14 гг. Войска под его началом взяли крепость Торн, отличились в сражении при Кенигсварте, участвовали в Бауценском сражении. В 1813 г. генерал был назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками. Под его руководством была одержана победа под Кульмом (награжден за нее орденом Св. Георгия 1-й степени), а как одного из главных героев победы в Лейпцигском сражении его вместе с потомством возвели в графское достоинство Российской Империи. В кампании 1814 г. Барклай-де-Толли успешно командовал войсками при взятии Парижа, за что получил чин генерал-фельдмаршала. За свои заслуги перед Россией, в 1815 г. он был возведен в княжеское достоинство.

Сегодня мы также вспоминаем сразу два славных подвига русских моряков, совершенные в войнах против Турции — неравный бой брига «Меркурия» с двумя турецкими кораблями (1828) и подвиг лейтенантов Ф.В.Дубасова и А.П.Шестакова, потопивших турецкий броненосец «Хивзиль-Рахман» (1877).

Во время Русско-турецкой войны на рассвете 14 мая 1828 г., когда русские корабли — фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» крейсировали у входа в Босфор, в 13 милях от пролива, появилась турецкая эскадра, вскоре настигшая наши суда. Русские корабли, выполнявшие разведывательную функцию стали отходить, однако бриг «Меркурий», как самый тихоходный отстал, и был настигнут турецкими кораблями. Против 18-пушечного русского брига встали лучшие турецкие суда — 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши и 74-пушечный «Реал-бей». Остальные корабли турецкой эскадры легли в дрейф в ожидании «забавного» зрелища: либо пленения либо гибели «Меркурия».

Однако капитан корабля Александр Казарский (день памяти 16/29 июня) несмотря на отсутствие каких-либо шансов на победу принял решения дать неравный бой, а в случае неизбежности захвата корабля — взорвать его. В течение часа, умело маневрируя, бриг дрался с двумя турецкими кораблями. Выведя из строя корабли противника, и лишив их возможности дальнейшего преследования, «Меркурий» с 22 пробоинами в корпусе и 297 различными повреждениями вышел из боя победителем, потеряв убитыми всего лишь четырех человек. На следующий день бриг присоединился к Русскому флоту.

Экипаж «Меркурия» за свой геройский подвиг был щедро награжден. Капитан корабля Казарский удостоился ордена св. Георгия 4 степени, остальные офицеры — ордена Владимира 4 степени с бантом, все матросы — Знаками отличия Военного ордена. Всех офицеров произвели в следующие чины, а Казарский получил еще и звание флигель-адъютанта. Всем офицерам и матросам была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жалования. Бриг получил Георгиевский флаг и вымпел.

Газеты того времени писали: «Подвиг сей таков, что не находим другого ему подобного в истории мореплавания: он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотверженность, оказанные при сем случае командиром, офицерами и экипажем „Меркурия“, славнее тысячи побед обыкновенных».

В память об этом подвиге в Русском дореволюционном флоте непременно существовал военный корабль, носящий имя «Память Меркурия».

В этот же день, 14 мая 1877 г., в период очередной Русско-турецкой войны, в ходе которой наша доблестная армия сражалась за независимость балканских славян, два русских моряка Федор Васильевич Дубасов (будущий адмирал и московский генерал-губернатор) и Александр Павлович Шестаков (будущий контр-адмирал) с горсткой матросов совершили подвиг, о котором когда-то знала вся Россия.

В ночь на 14 мая русские моряки на четырех небольших катерах («Царевич», «Ксения», «Джигит» и «Царевна») незаметно подкравшись к турецкой флотилии, неожиданно атаковали мониторы (корабли береговой охраны) противника на Дунае. Под шквальным орудийным и ружейным огнем неприятеля русские катера, как рыцари на турнире, ударили своими копьями-шестами оснащенными минами в борт турецкого корабля. Эффект был полный: через десять минут краса и гордость турецкой флотилии — самый большой и современный вражеский броненосец «Хивзиль-Рахман» тяжело осел на дно. Сразу же после этого турки поспешно отвели свои корабли в гавани.

Затем, под непрекращающимся вражеским огнем лейтенант Дубасов, мичманы Персин и Баль подплыли на трех катерах к тонущему турецкому броненосцу и сняли с него флаг. Только после этого Дубасов дал сигнал к отступлению, и провожаемые выстрелами неприятеля четыре русских катера, успешно выполнив свою задачу, стали отходить. Благополучное возвращение четырех катеров казалось чудом (с самого начала командование отнеслось к дерзкой затее моряков скептически), еще накануне распространился слух о гибели русских моряков.

О подвиге отчаянных моряков заговорили тогда не только в России, но и далеко за рубежом. Портреты моряков-офицеров продавали на улицах, в их честь сочинили марш, который так и назывался «Дубасов и Шестаков». Успех дерзкой операции стал первой крупной победой Русского флота в этой войне. С нее началось уничтожение турецкой флотилии на Дунае, после чего переход через реку для Русской армии был открыт.

Император Александр II наградил Дубасова и Шестакова первыми Георгиевскими крестами 4-й степени той военной кампании. Не были забыты наградами и остальные участники операции. В телеграмме Государя Императора говорилось: «Сердце мое радуется за наших молодцов-моряков!»

Русская линия