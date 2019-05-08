«Сибирская католическая газета» на своих страницах преподнесла недавний визит папы Римского Франциска в Болгарию и Северную Македонию как поездку с целью «утвердить местных католиков в вере», однако удивительным образом этот вояж совпал с всё более растущим размежеванием между собой Поместных Православных Церквей.

С политической точки зрения, визит главы Ватикана можно рассматривать как символическое и окончательное принятие болгар и северомакедонцев в «семью европейских народов». Власти Болгарии и особенно Северной Македонии это заслужили своей уступчивостью в весьма принципиальных вопросах: одни — отказались от «Южного потока», другие — сменили название страны и вступили в НАТО.

Однако, вряд ли папа Римский совершал свою поездку в мыслях о политике. Его всё же более занимают духовные вопросы и положение дел в церковном мире. А с этой точки зрения, визит главы Ватикана совпал с всё более растущим размежеванием между собой Поместных Православных Церквей.

Причиной этого стали агрессивные и неканоническое действия Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине, который принял в общение украинских раскольников и даже предоставил им автокефалию. Поместные Церкви этих действий не приняли, но факт остаётся фактом — тот, кто должен был первым заботиться о сохранении канонов, стал главным их нарушителем.

Посмотрев на пример Фанара, Болгарский Патриархат вопреки канонам решил вмешаться в церковные дела Сербской Православной Церкви. На Светлой седмице в СМИ появились тревожные сообщения, что вместе с делегацией Болгарской Церкви на Святую Землю за Благодатным огнём отправился и священник раскольнической Македонской церкви, которая откололась от Сербской Церкви.

Таким образом, каноническое Православие трещит по швам, и именно в этот момент в Болгарию и Македонию приезжает папа Римский, который, очевидно, как викарий Бога на земле, воспринимает православных как свою заблудившуюся паству.

Хотел того или нет папа Франциск, но его визит в Софию и Скопье стал поощрением раскольников из Македонской церкви и тех действий Болгарского Патриархата, которые он предпринимает в Православии.

Кстати, ещё одна любопытная деталь — накануне своего отъезда в Софию, папа Римский направил приглашение украинским греко-католикам с предложением обсудить церковную ситуацию на Украине, что означает, что в Ватикане внимательно следят за развитием ситуации в мировом Православии и, что называется, держат руку на пульсе.

Русская линия