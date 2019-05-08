Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 199 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Патриархия.ru. Высокой награды глава Калужской митрополии удостоен «за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе», говорится в тексте указа, размещенного на Официальном интернет-портале правовой информации. Русская линия





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