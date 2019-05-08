Русская линия
Сводка новостей от 8 мая 2019

Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 199 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Патриархия.ru.

Высокой награды глава Калужской митрополии удостоен «за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе», говорится в тексте указа, размещенного на Официальном интернет-портале правовой информации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Вологде восстановят взорванный большевиками древний Преображенский собор Спасо-Каменного монастыря
В настоящее время Вологодская епархия начала подготовку к необходимым работам и объявила сбор средств...

В США требуют ввести против России санкции за нарушение религиозной свободы
Комиссия США по международной религиозной свободе обеспокоена ограничением прав сектантов, крымских мусульман и раскольников...

Митрополит Бориспольский Антоний: «9-е мая — это день особой молитвы за тех, кто отдал свою жизнь за свою Отчизну»
В День победы во всех храмах и монастырях УПЦ состоятся заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне...

Американская дипломатия заявила о готовности помочь Иерусалимскому и Антиохийскому Патриархатам
Посол США в Греции Джеффри Пайетт и американский посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк посетили греческий МИД...

Зачем папа Римский посетил Болгарию и Северную Македонию?
Визит главы Ватикана совпал с растущим размежеванием Поместных Православных Церквей между собой...

Помпео унизил Меркель
Госсекретарь США всего за несколько часов до назначенного времени отказался от согласованного визита в Германию и полетел в Ирак...

Отец Фёдор Конюхов может завершить первый этап своего кругосветного путешествия уже 9 мая
Известного путешественника, находящегося на лодке уже более 150 дней, продолжают преследовать постоянные шторма...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героев Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенантов И.С.Дорохова и А.Н.Сеславина, а также графа Д.А.Толстого...

В Поморье впервые прошёл фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»

Утраченные фрагменты росписи Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря будут восстановлены

В Москве состоялся ежегодный Георгиевский парад «Дети победителей»

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами принял участие в церемонии передачи иконы вмч. Феодора Стратилата в Президентский полк

Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

В Петербурге началась акция «Белый цветок»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика