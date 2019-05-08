В День победы во всех храмах и монастырях УПЦ состоятся заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне…

Митрополит Бориспольский Антоний: «9-е мая — это день особой молитвы за тех, кто отдал свою жизнь за свою Отчизну»

«9-е мая — это день особой молитвы за тех, кто отдал свою жизнь за свою Отчизну, и молитвы за тех, кто живет, чтобы Господь смиловался над нами и не допускал испытание войной». Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в программе ТК «Глас» «Церковь и общество», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Относительно того, что в этом дне, 9-м мае, больше — радости или печали митрополит Антоний отметил: «Во-первых, в христианстве эти понятия не являются антигонистами. Наша Пасха Христова всегда пронизана страданиями нашего Бога, и в нашем восприятии День победы — это день, с одной стороны, действительно, сожаления по тем, кто погиб, отдал свою жизнь на поле боя, а с другой стороны, это есть особая молитва радости за победу, что Господь за такой сложной ситуации, в такой тяжёлый период дал силу мужества нашим прародителям, дедушкам, бабушкам отстоять и защитить свое Отечество».

Именно поэтому, как подчеркнул владыка, этот день является днем особой молитвы.

«Это молитва за то, чтобы Господь простил грехи воинам, которые погибли на поле боя, и искренняя молитва к Господу, чтобы Он умиротворив наше общество и не допускал таких больших испытаний, как мировая война», — отметил он.

8−9 мая 2019 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, во всех храмах и монастырях УПЦ состоятся заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.

Богослужения будут совершаться в День памяти и примирения, по случаю 74-ой годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Соответствующий циркуляр Киевской Митрополии был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.

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