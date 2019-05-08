Посол США в Греции Джеффри Пайетт и американский посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк посетили греческий МИД…

7 мая 2019 года заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис встретился с послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлом Дейлом Браунбеком и послом США в Греции Джеффри Пайеттом и обсудил с ними возможности сотрудничества Греции и США в восстановлении районов, где на протяжении веков проживало христианское население на Ближнем Востоке, сообщает «Ромфея.Новости».

По данным греческих СМИ, Браунбек находится с визитом в Греции с целью создания связей США с православным миром. Эта инициатива Госдепартамента направлена на «поощрение сотрудничества между странами, заинтересованными в обеспечении безопасности религиозного населения и ликвидации религиозных преследований, и является частью политического выбора госсекретаря США Майка Помпео для укрепления роли США в этих секторах».

Заместитель министра Греции Боларис приветствовал эту инициативу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о положении христиан в странах Ближнего Востока, сложных условиях, в которых находятся Иерусалимские и Антиохийские Патриархаты. В связи с этим американские дипломаты дали понять, что США готовы оказать им посильную помощь.

В рамках переговоров также «были определены возможности сотрудничества» и способы оказания помощи.

Стороны подробно обсудили последние события в актуальных церковных вопросах Европы и Америки, а также Константинопольского Патриархата, которому США стараются оказывать максимальную поддержку.

Очевидно, что своей активностью американская дипломатия пытается взять под своё покровительство древние Православные Патриархаты, которые так и не оказали поддержки действиям Фанара на Украине в вопросе предоставления автокефалии украинским раскольникам.

В связи с этим стоит отметить, что активное вовлечение политиков в православные церковные дела очень опасно и может привести к окончательному разделению Поместных Православных Церквей между собой.

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