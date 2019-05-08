Русская линия
Сводка новостей от 8 мая 2019

В Петербурге началась акция «Белый цветок»

Петербургские школьники теперь могут назвать десятки синонимов к слову «добро», рассказать о том, что оно всегда означает действие. В школах города проходят традиционные «Уроки доброты» — первый этап акции «Белый цветок», которую с 2006 года реализует фонд «Детский хоспис». Об этом сообщает ИА «Вода живая». 7 мая в гимназии № 32 состоялся урок с участием директора хосписа протоиерея Александра Ткаченко, игрока «Зенита» Олега Шатова и хоккеистов молодежной команды «СКА-1946».

Школьники и гости говорили о добре и сострадании, истории благотворительности в России и смастерили из текстиля брошки в виде белых цветов. 1 июня эти символы акции волонтеры раздадут желающим на улицах в обмен на добровольные пожертвования в пользу подопечных детского хосписа.

Акция «Белый цветок» началась в Санкт-Петербурге более ста лет назад, а в 2006 году сотрудники хосписа возродили эту традицию Императорского Дома.

«Все школы города нас поддержали. Цветок, сделанный детьми, как и в прежние времена, можно приколоть на грудь и своим видом показать причастность к доброй акции, — рассказал отец Александр. — Цель акции — помочь детям из хосписа. Его сотрудники стараются делать так, чтобы тяжелобольные дети, не имея возможности посещать школу, могли учиться и узнавать что-то новое. Детям, которые борются с болезнью, важно знать, что их поддерживают сверстники и друзья».

Дети мастерили белые цветы. Завершился урок фотосессией и передачей корзины с белыми брошками. Уроки продлятся в школах до 15 мая, будет создано более 20 тысяч белых цветов.

Русская линия

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В Петербурге началась акция «Белый цветок»
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