Мосгорнаследие согласовало проект реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря — объекта культурного наследия, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Специалисты приведут в порядок сохранившиеся фрагменты художественной росписи храма и воссоздадут утраченные. Кроме того, будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы будут проводить под контролем Мосгорнаследия в 2020—2021 годах.

«Спасо-Преображенский собор, расположенный в центре Новоспасского монастыря, играет основную организующую роль в архитектурно-пространственной композиции этого уникального ансамбля. Его строили с некоторым подражанием Успенскому собору Московского Кремля. В настоящий момент Мосгорнаследие согласовало проектную документацию по сохранению собора. Главный акцент сделан на потрясающей живописи. Предстоят работы по ее консервации в интерьерах, а также реставрации и воссозданию на фасаде. Будет применена специально разработанная методика. Кроме того, реставраторы раскроют исторические оконные проемы и вход и воссоздадут пол из подольского мрамора», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Проект реставрации создан на основании результатов комплексного обследования храма. Эксперты визуально оценили сохранность объекта, изучили техническое состояние ограждающих конструкций здания и кладки стен, а также сделали анализ красочных слоев росписи собора.

Сейчас роспись сохранилась почти во всем интерьере храма. Но в арках восточного фасада она практически утрачена. При исследовании наружных стен и подкровельного пространства алтаря были обнаружены небольшие сохранившиеся фрагменты. Так, в левой части крайней левой арки просматривается фрагментарное изображение (контур) фигуры святого.

Русская линия