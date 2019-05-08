В настоящее время Вологодская епархия начала подготовку к необходимым работам и объявила сбор средств…

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий обратился к духовенству и мирянам Вологодской митрополии по случаю сбора средств на организацию восстановления древнего Преображенского собора Спасо-Каменного мужского монастыря, который был уничтожен при советской власти, сообщает «Монастырский вестник».

«Призываю всех верующих принять посильное участие в общеепархиальном сборе средств для организации восстановления Преображенского собора Спасо-Каменного монастыря, для разработки проектно-сметной документации и разбора завалов на его месте», — говорится в обращении владыки.

Некогда величественный Преображенский собор был возведён в 1481 году и стал первым в Северной Руси каменным храмом. Для его строительства были приглашены зодчие и каменщики из Ростова Великого, а для украшения собора белый камень привозили из Твери со Старицких карьеров. Мастерам и зодчим удалось построить собор, который на многие века стал монументальным символом духовности и святости Русского Севера.

«Сегодня всем нам представляется возможность принять посильное участие в начале возрождения одной из величественных святынь Русского Севера — Преображенского собора Спасо-Каменного монастыря. В связи с чем полагаю важным и необходимым „всем миром“ взяться за восстановление главного храма Спасо-Каменного монастыря, вернуть его первоначальный исторический облик и поучаствовать в этом благом деле. Да будут ваши жертвы благоприятны пред Богом», — говорится в обращении владыки Игнатия.

Советская власть закрыла монастырь в 1925 году. Монахов прогнали, а в жилых помещениях попытались устроить колонию для малолетних преступников, которые разбежались по осени. Кроме того, осенний пожар повредил многие здания, сообщает Википедия.

В 1937 году ради кирпича, который хотели использовать для строительства местного Дома культуры, был взорван Спасо-Преображенский собор. Полученный кирпич так и не удалось использовать для строительства. Во время Великой Отечественной войны на острове был организован пункт по приёму и переработке рыбы.

Восстановление монастыря началось в 1991 году трудами православных мирян — архитектора Александра Асафова и директора вологодского завода Александра Плигина.

В 2006 году на Каменном острове указом архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана (Лазаренко) было учреждено архиерейское подворье «Спасо-Каменный монастырь». В 2009 году в Успенском храме отслужили первый молебен, а 17 августа 2010 года владыка Максимилиан освятил храм, и с тех пор богослужения в храме стали регулярными.

6 октября 2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви, заслушав прошение митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, постановил открыть Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь и назначил на должность игумена этого монастыря игумена Дионисия (Воздвиженского).

23 сентября 2018 года в монастырь были возвращены мощи преподобного Иоасафа Каменского.

Русская линия