Русская линия
Сводка новостей от 8 мая 2019

В Москве состоялся ежегодный Георгиевский парад «Дети победителей»

6 мая 2019 года, в день памяти покровителя града Москвы великомученика Георгия Победоносца, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Крутицком подворье в Москве состоялась ежегодная духовно-патриотическая акция «Георгиевский парад: дети победителей», посвященная очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы.

Организаторами мероприятия являются Синодальный отдел по делам молодежи и Братство православных следопытов при поддержке Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы.

Традиционно парад начался в храме с общей молитвы о русском воинстве и о мире. Затем состоялось построение и церемония принятия в следопыты.

Парад принимали и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи, настоятель подворья протоиерей Кирилл Сладков и член Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы, заместитель председателя Братства православных следопытов иеромонах Димитрий (Першин).

В своем приветственном слове отец Димитрий отметил, что «миссия детей и подростков обращена не только к их сверстникам, которых они знакомят с миром христианской веры, но и к тем бабушкам и дедушкам, которых православные следопыты навещают в домах престарелых, к учителям и родителям, которые по их поведению судят о Православии».

В этом году в параде принимали участие православные следопыты из Колпашево Томской области, Тулы, Новосибирска, Воронежа, Липецка, Москвы и Московской области, клубы исторической реконструкции «Westfaien», «Служивый», воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской Федерации и др.

Завершился парад торжественным маршем.

По окончании мероприятия состоялась праздничная трапеза, а для желающих прошла игра-квест по Крутицкому подворью.

Впервые Георгиевский парад Победы был организован Братством православных следопытов в 1991 году на Крутицком подворье. С тех пор он стал традиционной акцией организаций и движений, осуществляющих военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

Также акция «Георгиевский парад — дети победителей» проводится в Кемерово, Кореновске, Челябинске, Владивостоке, Уфе, Москве и других городах России.

Русская линия

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