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Сводка новостей от 8 мая 2019

В Поморье впервые прошёл фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»

В столице Поморья впервые прошел фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны». Праздник начался с музыкальной эстафеты: благовест по очереди подхватывали один храм за другим. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Продолжилось торжество концертом на территории Троицкого церкви: выступления звонарей чередовались с номерами творческих коллективов города.

«Идея этого праздника принадлежит настоятелю Троицкого храма протоиерею Алексию Денисову, поддержал ее руководитель Архангельской школы звонарей Андрей Дьячков, — пояснила одна из организаторов фестиваля, сотрудник международного центра колокольного искусства Елена Попова. — Уровень мастерства у архангельских звонарей высокий. Мы давно хотели провести такой фестиваль. Важно, чтобы человек, обучившись колокольному искусству, дальше служил на благо Церкви».

Открыл фестиваль самый юный из участников — шестилетний Михаил Попов. Он исполнил свою авторскую композицию «Дорога к храму».

Всего мастерство показали 14 музыкантов.

Северяне услышали «Архангельские звоны» в исполнении Григория Сальникова (Михайло-Архангельского кафедральный собор); «Успенский Праздничный звон» от Татьяны Гузиевой (Успенский храм), пасхальные звоны от Владимира Ломакина (храм Мартина Исповедника) и Елены Поповой (Никольская церковь).

Звонари Троицкого храма Максим Назаров, Артем Русин, Сергей Смирнов и Михаил Цаплин представили композиции «Троицкий перезвон», «Традиции севера» и «Воскресный праздничный звон». Софья Петряева, ученица региональной школы звонарей исполнила «Архангельский трезвон».

Звоны своих церквей представили мастера Александр Яшин (Преображенский храм), Василий Кожевников (храм Всех Святых), Мария Чернышева (храм Александра Невского), а также Анатолий Шаршуков (церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, подворье Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря) и Юлия Пиликина (храма святителя Тихона).

«Звонарное искусство много значит для русского православия. Когда звучит благовест, даже неверующие люди поднимают глаза и крестятся, задумываясь о горнем мире, — сказал один из организаторов фестиваля, руководитель епархиального молодежного отдела священник Леонид Перчугов. — Колокольный звон — своеобразный вид молитвы. Как и пение в храме, он делает богослужения особенно торжественными. Радостно, что у нас есть, кому передавать эти традиции».

Кроме звонарей в фестивале приняли участие творческие коллективы города: детский хореографический ансамбль «Элегия», театр-студия «Лествица» под руководством Елены Бускиной. Порадовала зрителей и юная скрипачка Елизавета Щербакова, учащаяся музыкальной школы Баренц-региона.

Завершился фестиваль мастер-классами от участников фестиваля.

Юные гости праздника смогли изготовить сувенирные куколки из ткани и пасхальные открытки.

Проведение «Архангельских звонов» благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Организаторы фестиваля — Архангельская епархия и Международный центр колокольного искусства.

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