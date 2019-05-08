|Сводка новостей от 8 мая 2019
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В Вологде восстановят взорванный большевиками древний Преображенский собор Спасо-Каменного монастыря
В США требуют ввести против России санкции за нарушение религиозной свободы
Митрополит Бориспольский Антоний: «9-е мая — это день особой молитвы за тех, кто отдал свою жизнь за свою Отчизну»
Американская дипломатия заявила о готовности помочь Иерусалимскому и Антиохийскому Патриархатам
Зачем папа Римский посетил Болгарию и Северную Македонию?
Помпео унизил Меркель
Отец Фёдор Конюхов может завершить первый этап своего кругосветного путешествия уже 9 мая
Этот день в Русской истории
В Поморье впервые прошёл фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»
Утраченные фрагменты росписи Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря будут восстановлены
В Москве состоялся ежегодный Георгиевский парад «Дети победителей»
Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»