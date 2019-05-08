Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами принял участие в церемонии передачи иконы вмч. Феодора Стратилата в Президентский полк

6 мая 2019 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, канун 83-летия основания Президентского (Кремлевского) полка, в Московском Кремле состоялась церемония передачи в полк иконы великомученика Феодора Стратилата с частицей мощей святого и хоругви с его изображением, сообщает Патриархия.ru.

Передача иконы была осуществлена Благотворительным фондом святого мученика Вонифатия. В церемонии принял участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

Полное наименование Президентского полка — Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Его командир подчиняется Верховному Главнокомандующему ВС России — Президенту РФ. Служащие этой спецслужбы организуют мероприятия по безопасности первых лиц страны и государственного имущества. Почетный караул № 1 у мемориала Вечного огня и конвоирование протокольных мероприятий — священная обязанность гвардейцев полка.

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