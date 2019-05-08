Госсекретарь США всего за несколько часов до назначенного времени отказался от согласованного визита в Германию и полетел в Ирак…

7 мая 2019 года должен был состояться визит госсекретаря США Майка Помпео в Германию. В Берлине были запланированы сначала переговоры и совместная пресс-конференция Помпео с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, а вечером — встреча с канцлерин Германии Ангелой Меркель. Но всё пошло не по плану, сообщает «Немецкая волна».

Об отмене визита посольство США в Германии сообщило всего за несколько часов до ожидаемого прибытия Майка Помпео в Берлин. Для немецких политиков это стало настоящим унижением, а для прессы ФРГ — очередным поводом оценить состояние германо-американских отношений, как крайне низкие и контрпродуктивные.

В МИД ФРГ визиту Майка Помпео придавали большое значение. Накануне встречи с ним в интервью немецким журналистам Хайко Маас говорил, что Берлину «нужен прямой провод в Вашингтон», что Германия «жизненно заинтересована в сотрудничестве с американцами по неотложным международным вопросам».

После неожиданной отмены визита МИД ФРГ вначале разослал журналистам, собиравшимся прийти на пресс-конференцию Помпео и Мааса, сообщение, что ее не будет, а позднее уведомил, что они поговорили по телефону. «В ходе этого разговора Помпео выразил сожаление в связи с необходимостью перенести сегодняшнюю встречу, — сообщила пресс-служба МИД ФРГ, — обе стороны договорились быстро найти новую дату для неё, а Маас выразил понимание переносом встречи».

Однако, всем понятно, что это хорошая мина при плохой игре. Тем более, что отменив свой визит в Германию, Помпео тут же полетел в Ирак, для властей которого у него нашлось время.

При этом ни немецкий МИД, ни ведомство федеральной канцлерин не сообщили, что это за «неотложные обстоятельства», из-за которых, как указало посольство США, был в самый последний момент отменён визит Помпео в Берлин.

Остались в неведении не только журналисты, но и немецкие парламентарии. Представители различных партий отреагировали на новость с непониманием, расценили отмену визита как явный признак ничтожного значения, которое придают в Вашингтоне Германии.

Публично прокомментировал отмену визита только представитель фракции «Альтернативы для Германии» во внешнеполитическом комитете бундестага Петр Бистрон. «Германо-американские отношения в середине 2019 года находятся на низшей точке со времени окончания Второй мировой войны», — говорится в его сообщении для печати.

И ответственность за это, по мнению депутата, лежит исключительно на министерстве иностранных дел, которым руководит социал-демократ и немецкое правительство". Берлин, считает Бистрон, «слишком часто допускал дипломатические бестактности и откровенную беззастенчивость» в отношении президента США.

Прямо противоположной точки зрения придерживается журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Даниэль Бреcлер (Daniel Brössler). В комментарии под названием «От германо-американской дружбы остались одни обломки» на сайте издания он называет непростительной «наглостью» отмену госсекретарем США — всего за несколько часов до назначенного времени — встречи с Меркель и переговоров с Масом.

«Через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа, — пишет комментатор, — от многого из того, что преподносилось как свидетельство германо-американской дружбы, остались только обломки». Во многих сферах, по его мнению, США превратились из союзника в соперника Германии.

Süddeutsche Zeitung надеется, что после Трампа США снова станут партнером и соратником Германии в борьбе за сохранение международных правил и демократии. Но всё равно Америка никогда более не будет тем государством-протектором, на которое немцы могли так долго полагаться. «И после Трампа будет продолжаться ползучий уход американцев из различных регионов мира, — продолжает автор комментария. — И сможет ли Европа восполнить некоторые пробелы, не в последнюю очередь зависит от Германии».

Издание Zeit online в связи с отменой визита Майка Помпео напоминает о том, что Германия должна была стать только 39-м государством, которое бы он посетил. В феврале этого года Помпео отказался принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотя в то время он несколько дней ездил по Европе — был в Польше, Словакии, Венгрии, Бельгии и даже в Исландии.

Газета Bild в своем онлайн-варианте многозначительно, выделив жирным шрифтом, указала, что «почти одновременно с отменой российское информационное агентство РИА „Новости“ сообщило, что Помпео продолжит состоявшиеся в воскресенье переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи — правда, только во вторник, 14 мая».

Русская линия