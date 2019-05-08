Отец Фёдор Конюхов может завершить первый этап своего кругосветного путешествия уже 9 мая
Известного путешественника, находящегося на лодке уже более 150 дней, продолжают преследовать постоянные шторма…
Вёсельная лодка «АКРОС» священника Фёдора Конюхова вышла на широту мыса Горн, что является знаковым событием для путешественника и для всего проекта. Лодка пересекла 56 градус южной широты. До легендарного мыса — 170 морских миль. До первых островов по курсу — Диего-Рамирес — 90 морских миль, сообщают организаторы кругосветного путешествия.
Лодка продолжает приближаться к проливу Дрейка и мысу Горн в штормовой погоде. Ветер 35 узлов, волна 7 метров. По прогнозу ветер будет усиливаться до 45 узлов (90 километров в час). В такой погоде отцу Федору придётся проходить мыс Горн, где должен завершиться первый этап его путешествия.
Маршрут разбит на три этапа исходя из сезона в южном полушарии (летние месяцы): Ноябрь 2018 старт из Новой Зеландии (порт Dunedin) до мыса Горн (Чили); Декабрь 2019 — Чили (мыс Горн) — Австралия, мыс Люин. (WA, Albany); Декабрь 2020 — Австралия — Новая Зеландия. Возможны изменения мест финиша, исходя из погодных условий.
Ориентировочное время пересечения меридиана мыса Горн — 9 мая, вторая половина дня. Далее начнётся процедура взятия лодки на буксир и, учитывая 6-ти метровые волны и ветер 60−70 километров час, — это сложная и опасная задача. Возможно, яхтам придётся сопровождать лодку несколько дней, прежде чем погода позволит сблизиться и организовать буксировку.
Если 9 мая не сможем взять лодку отца Фёдора на буксир, операцию придётся отложить на несколько суток, погода на 10 мая ухудшится до ураганной, ветер за 60 узлов, дует с берега, и при такой погоде яхтам придётся возвращаться под берег, прятаться и пережидать шторм, а лодку отца Фёдора тем временем будет тащить на юг, в Антарктиду.
Таким образом, 9 мая будет решающий день.
Сам отец Федор сообщает: «Погода очень сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада, только там падение — минута, а здесь — недели и месяцы. Волнение на континентальном шельфе сильно отличается от открытого океана. Океан ревет, в воздухе стоит соленая пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, — главное чтобы выдержала удары волн. Внутри каюты стоит грохот, невозможно перекричать свой голос, по телефону невозможно говорить, только СМС сообщения. Жёсткий получается подход к мысу Горн, одно радует — ветер почти попутный, несёт вдоль берега, а не в берег. До мыса Горн 170 миль».
Отец Фёдор Конюхов может завершить первый этап своего кругосветного путешествия уже 9 мая Известного путешественника, находящегося на лодке уже более 150 дней, продолжают преследовать постоянные шторма...