Вёсельная лодка «АКРОС» священника Фёдора Конюхова вышла на широту мыса Горн, что является знаковым событием для путешественника и для всего проекта. Лодка пересекла 56 градус южной широты. До легендарного мыса — 170 морских миль. До первых островов по курсу — Диего-Рамирес — 90 морских миль, сообщают организаторы кругосветного путешествия.

Лодка продолжает приближаться к проливу Дрейка и мысу Горн в штормовой погоде. Ветер 35 узлов, волна 7 метров. По прогнозу ветер будет усиливаться до 45 узлов (90 километров в час). В такой погоде отцу Федору придётся проходить мыс Горн, где должен завершиться первый этап его путешествия.

Маршрут разбит на три этапа исходя из сезона в южном полушарии (летние месяцы): Ноябрь 2018 старт из Новой Зеландии (порт Dunedin) до мыса Горн (Чили); Декабрь 2019 — Чили (мыс Горн) — Австралия, мыс Люин. (WA, Albany); Декабрь 2020 — Австралия — Новая Зеландия. Возможны изменения мест финиша, исходя из погодных условий.

Ориентировочное время пересечения меридиана мыса Горн — 9 мая, вторая половина дня. Далее начнётся процедура взятия лодки на буксир и, учитывая 6-ти метровые волны и ветер 60−70 километров час, — это сложная и опасная задача. Возможно, яхтам придётся сопровождать лодку несколько дней, прежде чем погода позволит сблизиться и организовать буксировку.

Если 9 мая не сможем взять лодку отца Фёдора на буксир, операцию придётся отложить на несколько суток, погода на 10 мая ухудшится до ураганной, ветер за 60 узлов, дует с берега, и при такой погоде яхтам придётся возвращаться под берег, прятаться и пережидать шторм, а лодку отца Фёдора тем временем будет тащить на юг, в Антарктиду.

Таким образом, 9 мая будет решающий день.

Сам отец Федор сообщает: «Погода очень сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада, только там падение — минута, а здесь — недели и месяцы. Волнение на континентальном шельфе сильно отличается от открытого океана. Океан ревет, в воздухе стоит соленая пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, — главное чтобы выдержала удары волн. Внутри каюты стоит грохот, невозможно перекричать свой голос, по телефону невозможно говорить, только СМС сообщения. Жёсткий получается подход к мысу Горн, одно радует — ветер почти попутный, несёт вдоль берега, а не в берег. До мыса Горн 170 миль».

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