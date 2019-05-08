Комиссия США по международной религиозной свободе, глава которой буквально на днях посетил Грецию и имел беседу с Блаженнейшим Архиепископом Афинским Иринеем об украинской автокефалии, настаивает на введении новых санкций против России за нарушение прав верующих в Крыму и на Донбассе.

О нарушении прав верующих российскими властями USCIRF заявляет в своём новом отчёте, обнародованном 29 апреля 2019 года в Конгрессе США в Вашингтоне, сообщает Институт религиозной свободы.

«В оккупированном Россией Крыму российская власть продолжала нагло похищать, пытать и держать в неволе крымско-татарских мусульман. Российские сепаратисты на востоке Украины, который часто называют Донбассом, продолжали экспроприировать церковные здания и запугивать религиозные общины», — отмечается в отчёте Комиссии.

USCIRF отмечает, что в 2018 году власти Донбасса и Крыма «продолжали систематически преследовать религиозные меньшинства, прилагая усилия по сохранению социального и политического контроля на украинских территориях». При этом в Комиссии указывают, что религиозные преследования в Крыму не ограничиваются мусульманами, а российские законы значительно ограничили свободу вероисповедания на полуострове.

В 2018 году в Крыму было возбуждено 23 дела за «миссионерскую деятельность» — это вдвое больше, начиная с 2016 года. Кроме того, было возбуждено 17 дел против религиозных общин и отдельных верующих за то, что они не использовали полное юридическое название зарегистрированной религиозной общины. 9 из этих случаев привели к штрафам в размере двух среднемесячных заработных плат.

Большинство «преследуемых» в Крыму относятся к запрещённым в России отдельным сектам или украинским раскольникам. При этом за гонения на представителей «Киевского патриархата» выдаётся требование крымских властей перерегистрировать церковное имущество по российским законам. В ответ раскольники отказались это сделать, и по состоянию на лето 2018 года у них осталось только 8 из 46 приходов, а все четверо «священников» покинули полуостров.

Что касается представителей «Киевского патриархата», то несмотря на войну и напряжённую обстановку, на Донбассе продолжают действовать приходы раскольников. В настоящее время по разным причинам приостановили свою деятельность 16 общин «Киевского патриархата», при этом два храма остаются открытыми.

USCIRF указывает, что в феврале 2018 года власти Луганска объявили о необходимости перерегистрации всех религиозных групп на подконтрольной ей территории, что американские эксперты восприняли как начало открытой борьбы с религиозными меньшинствами. На Луганщине, в частности, был запрещён Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов, как экстремистская организация. Кроме того, власти Луганска опечатали 5 «залов царств» запрещённой секты «Свидетели Иеговы».

26 сентября 2018 года в Донецке по примеру России также была полностью запрещена деятельность «свидетелей».

Учитывая это, Комиссия США по международной религиозной свободе призвала Государственный департамент США наложить новые санкции на Россию.

В ноябре 2018 года Госдеп США впервые включил Россию в свой «Специальный список наблюдения» — новую категорию, созданную согласно поправкам к Акту о международной религиозной свободе, на основании которого была образована USCIRF. Этот список, в отличие от списка «стран особого беспокойства», не предусматривает никаких штрафов, санкций или других соответствующих действий. Поэтому USCIRF рекомендует Государственному департаменту США определить Россию как «страну особого беспокойства» и наложить соответствующие санкции.

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