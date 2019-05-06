5 мая 2019 года в Болгарию приехал глава Ватикана папа Римский Франциск. Данный государственный визит, по масштабам превосходящий прошлогоднюю встречу глав стран ЕС, состоялся по личному и весьма настойчивому приглашению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сообщает Седмица.Ru.

Католики в Болгарии составляют 1% населения, но государственные власти отказались учитывать позицию Православной Церкви в вопросе приезда папы. Более того, они наставали на соблюдении Патриархом и Синодом Болгарской Православной Церкви той программы, которую они согласовали с Ватиканом.

За отказ от совместной экуменической «молитвы за мир» члены Синода БПЦ оказались под прессингом со стороны либеральных СМИ. Показательно, что после того, как на встрече в Синодальной палате папа Франциск приложился к панагиям Патриарха и Средне- и Западноевропейского митрополита Антония, ответного целования не последовало.

Во избежание кривотолков 2 мая 2019 года Синод БПЦ выпустил особую резолюцию касательно данного визита:

После рассмотрения проекта программы посещения папы Франциска с внесенными в него изменениями и после проведенного голосования

Св. Синод РЕШИЛ:

Подготовить и отправить письмо-ответ Ансельмо Гвидо Пекорари, в котором подчеркнуть, что приглашение для посещения папы Франциском Болгарии исходит от государственных властей, поэтому основные мероприятия, связанные с посещением, нужно согласовывать с государственными институциями.

Что касается той части предложенного проекта программы, которая включает участие представителей БПЦ-БП, хотели бы Вас информировать, что Его Святейшество Патриарх Болгарский вместе с членами Св. Синода готовы принять папу Франциска на встрече в Синодальной палате 5.05.2019, как предусмотрено в присланном проекте программы.

Посещение Патриаршеского собора св. Александра Невского возможно, но мы хотели бы подчеркнуть, что служение в какой бы то ни было форме общего богослужебного или молитвенного последования, как и облачение богослужебных одеяний для нас неприемлемо, так как Святые Каноны этого не допускают. В этой связи участие патриаршего хора также является невозможным.

По всем остальным пунктам предоставленного проекта программы участие представителей БПЦ-БП невозможно.

Относительного Вашего предложения, чтобы дьякон Иван Иванов был переводчиком во время визита папы Франциска у нас, Св. Синод не дает на это благословения, кроме как для посещения здания Св. Синода и Патриаршеского Александро-Невского собора.

Не благословляются клирики БПЦ-БП для участия во всех остальных событиях программы посещения папы Франциска у нас.

Русская линия