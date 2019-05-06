Митрополит Мурманский Митрофан: «Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь»

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, ещё девять госпитализированы. Соболезнования родным и близким погибших выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Со скорбью воспринял трагическое известие о произошедшей в аэропорту Шереметьево авиакатастрофе, в результате которой погибли и получили ранения многие люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также слова сочувствия пострадавшим. Разделяя боль утраты, Церковь готова оказать всем нуждающимся необходимую пастырскую помощь и духовную поддержку, — говорится в Патриаршем послании.

Возношу молитвы к Воскресшему Господу Иисусу Христу, дабы Он укрепил и утешил тех, кого коснулась эта беда, даровал скорейшее выздоровление страждущим, а души погибших упокоил в обителях небесных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная".

6 мая 2019 года пострадавших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского навестилинастоятель больничных храмов Живоначальной Троицы и Воскресения Христова протоиерей Роман Бацман и сестры милосердия. Священник побеседовал с пострадавшими, среди которых — трое членов экипажа. От лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он передал пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления, подарки и уточнил их нужды. Священник будет регулярно навещать пострадавших в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Мы были в реанимации, одна женщина находится в тяжёлом состоянии. Двоих мужчин перевели из реанимации в ожоговое отделение. Они себя чувствуют удовлетворительно, но, конечно, пребывают в шоке и пока не понимают, что им конкретно нужно. Правда, Евангелие попросили оставить. Я навещу их вечером, когда им будет легче просто побеседовать», — сказал отец Роман Бацман.

Пациентов, находящихся в ожоговом центре НИИ им А.В. Вишневского, в ближайшее время также навестят священники и сестры милосердия.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан вылетит в Москву, чтобы поддержать родных и близких погибших и пострадавших в авиакатастрофе. «Я буду в центре психологической поддержки, там сейчас находятся все родственники, буду с ними говорить, поддерживать», — сказал митрополит Мурманский Митрофан порталу «Приходы.ру». Во всех храмах Мурманской епархии совершаются заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе.

«Дорогие мои земляки, всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогая моя паства, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе», — заявил владыка Митрофан.

«Во всех храмах нашей Мурманской митрополии началось молитвенное поминовение душ усопших братий и сестер наших. Церковь Христова в полной мере берёт на себя эту ответственность позаботиться об упокоении душ дорогих нам земляков. Во всех храмах митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим. Всемилостивый Господь да упокоит души новопреставленных в селениях небесных, дарует скорейшее исцеление раненым, укрепит и утешит скорбящих», — говорится в послании владыки.

Русская линия