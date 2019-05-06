3 мая 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил Варшаву, где его принял Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский Савва, занимающий принципиальную позицию по неприятию автокефалии ПЦУ.

Встреча состоялась в рамках визита Патриарха Варфоломея в Польшу в связи с Маршем памяти шести миллионов евреев, убитых в нацистских концлагерях, и послания о более решительном осуждении антисемитизма, сообщает «Ромфея.Новости».

В поездке Патриарха Варфоломея сопровождал митрополит Галльский Эммануил, который был активным участником и организатором объединительного собора украинских раскольников.

Таким образом, можно предположить, что в ходе встречи подробно обсуждалась ситуация на Украине. Однако, судя по тому, что греческие СМИ не говорят ни слова об этом, прийти к единому мнению по этому вопросу Патриарху Варфоломею и Блаженнейшему Савве не удалось.

Греческие журналисты пишут лишь, что после богослужения в часовне святых Кирилла и Мефодия Митрополит Варшавский Савва приветствовал Константинопольского Патриарха.

Со своей стороны, Патриарх Варфоломей поблагодарил Предстоятеля Польской Православной Церкви за приём и отметил очень хорошие и дружеские отношения между двумя иерархами.

Помимо этого Патриарх и Митрополит посетили Собор Святой Софии в Варшаве.

Русская линия