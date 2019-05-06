Русская линия
Сводка новостей от 6 мая 2019

Патриарх Варфоломей посетил Польшу и встретился с Митрополитом Варшавским Саввой
Обсуждалась ли в ходе состоявшейся встречи украинская проблема, греческие СМИ умалчивают…

Патриарх Константинопольский Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Варшавский Савва3 мая 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил Варшаву, где его принял Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский Савва, занимающий принципиальную позицию по неприятию автокефалии ПЦУ.

Встреча состоялась в рамках визита Патриарха Варфоломея в Польшу в связи с Маршем памяти шести миллионов евреев, убитых в нацистских концлагерях, и послания о более решительном осуждении антисемитизма, сообщает «Ромфея.Новости».

В поездке Патриарха Варфоломея сопровождал митрополит Галльский Эммануил, который был активным участником и организатором объединительного собора украинских раскольников.

Таким образом, можно предположить, что в ходе встречи подробно обсуждалась ситуация на Украине. Однако, судя по тому, что греческие СМИ не говорят ни слова об этом, прийти к единому мнению по этому вопросу Патриарху Варфоломею и Блаженнейшему Савве не удалось.

Греческие журналисты пишут лишь, что после богослужения в часовне святых Кирилла и Мефодия Митрополит Варшавский Савва приветствовал Константинопольского Патриарха.

Со своей стороны, Патриарх Варфоломей поблагодарил Предстоятеля Польской Православной Церкви за приём и отметил очень хорошие и дружеские отношения между двумя иерархами.

Помимо этого Патриарх и Митрополит посетили Собор Святой Софии в Варшаве.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей посетил Польшу и встретился с Митрополитом Варшавским Саввой
Обсуждалась ли в ходе состоявшейся встречи украинская проблема, греческие СМИ умалчивают...

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