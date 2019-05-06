В Тбилиси открывается фестиваль «От Пасхи до Вознесения»

Международный музыкальный фестиваль «От Пасхи до Вознесения» открылся в столице Грузии 4 мая и продолжится до 6 июня, сообщает «Новости-Грузия».

Праздничное открытие фестиваля состоялось в Тбилисском государственном театре оперы и балета. В гала-концерте приняли участие солисты: Иано Алибегашвили (сопрано), Джузеппе Джипали (тенор), хор и оркестр Театра оперы и балета имени Палиашвили. Ддирижер — Атилио Томазело.

Фестиваль основан в 2006 году Международным благотворительным фондом Католикоса-Патриарха всея Грузии совместно с фондом Акакия Рамишвили «Традиция и инновация». Художественным руководителем фестиваля является проживающая в Италии грузинская оперная певица Иано Тамар Алибегашвили, художественный советник — пианист Александр Корсантия из США.

Цель фестиваля — популяризация творчества грузинских исполнителей и повышение интереса молодежи к классической, оперной и церковной музыке.

В этом году гостей фестиваля ждут пасхальные и каллиграфические выставки, литературно-музыкальные композиции, премьерные театральные постановки, вечера камерной музыки и многое другое.

Фестивальные концерты пройдут в Тбилиси и других городах страны: Батуми, Кутаиси и в Телави.

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