Русская линия
Сводка новостей от 6 мая 2019

В Тбилиси открывается фестиваль «От Пасхи до Вознесения»

Международный музыкальный фестиваль «От Пасхи до Вознесения» открылся в столице Грузии 4 мая и продолжится до 6 июня, сообщает «Новости-Грузия».

Праздничное открытие фестиваля состоялось в Тбилисском государственном театре оперы и балета. В гала-концерте приняли участие солисты: Иано Алибегашвили (сопрано), Джузеппе Джипали (тенор), хор и оркестр Театра оперы и балета имени Палиашвили. Ддирижер — Атилио Томазело.

Фестиваль основан в 2006 году Международным благотворительным фондом Католикоса-Патриарха всея Грузии совместно с фондом Акакия Рамишвили «Традиция и инновация». Художественным руководителем фестиваля является проживающая в Италии грузинская оперная певица Иано Тамар Алибегашвили, художественный советник — пианист Александр Корсантия из США.

Цель фестиваля — популяризация творчества грузинских исполнителей и повышение интереса молодежи к классической, оперной и церковной музыке.

В этом году гостей фестиваля ждут пасхальные и каллиграфические выставки, литературно-музыкальные композиции, премьерные театральные постановки, вечера камерной музыки и многое другое.

Фестивальные концерты пройдут в Тбилиси и других городах страны: Батуми, Кутаиси и в Телави.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Мурманский Митрофан: «Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь»
В результате аварийной посадки самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, погибли 41 человек...

Христиане остаются самыми гонимыми в мире
Власти Великобритании подготовили доклад о религиозной свободе...

Отец Федор Конюхов первым в истории пересёк 55-й градус южной широты в Южном океане на вёслах
Путешественник поздравил всех православных христиан с наступившей Пасхой и поблагодарил Бога, что дал ему дожить до дня Воскресенья...

На Украине почтили память невинно убиенных монахов Рыхловского монастыря
Монашествующие были расстреляны большевиками за совершение богослужений и отказ уходить из обители...

Продавить не удалось
Болгарская Православная Церковь категорически оказалась от экуменической «молитвы за мир» с папой Римским Франциском...

Патриарх Варфоломей посетил Польшу и встретился с Митрополитом Варшавским Саввой
Обсуждалась ли в ходе состоявшейся встречи украинская проблема, греческие СМИ умалчивают...

Архиепископ Американский Димитрий подал прошение о почислении на покой
Священный Синод Константинопольского Патриархата изберёт нового главу Американской Архиепископии 9 мая...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник святого Георгия Победоносца, мы вспоминаем русского полководца М.В.Скопина-Шуйского...

В Стамбуле совершена панихида на месте захоронения российских моряков-подводников, погибших в 1917 году в Босфоре

Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации в воинские части и соединения военных округов началось с Южного военного округа

В православных церквях Хельсинки прошел фестиваль пасхальных колокольных звонов

В Тбилиси открывается фестиваль «От Пасхи до Вознесения»

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю дня памяти великомученика Георгия Победоносца в Георгиевском монастыре в Старом Каире

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика