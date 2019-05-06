Архиепископ Американский Димитрий (Константинопольский Патриархат) подал прошение об уходе на покой, говорится в сообщении, которое распространил в субботу Константинопольский Патриархат, сообщает ТАСС.

Патриарх Константинопольский Варфоломей принял в субботу в своей резиденции в Стамбуле архиепископа Димитрия, который «проинформировал его о различных вопросах деятельности епархии».

«Впоследствии архиепископ представил письменное прошение об отставке после 20-летнего архипастырства в Святой архиепископии Америки, которое Патриарх внесёт на заседание Священного Синода в пятницу 9 мая», — говорится в сообщении.

Архиепископ Димитрий (Тракателлис), которому в феврале исполнился 91 год, был избран главой Американской архиепископии 19 августа 1999 года. Интронизация состоялась 18 сентября того же года.

В ноябре 2018 года греческое агентство церковных новостей Romfea сообщило, что Патриарх Варфоломей во время личной встречи в Женеве с архиепископом Димитрием, с которым он давно находится в напряженных отношениях, потребовал от последнего добровольно подать в отставку. Тогда они договорились, что владыка Димитрий сделает это после Пасхи.

Как отметил в субботу местный портал News247, греческая диаспора в США в последнее время была крайне недовольна деятельностью владыки Димитрия. «По словам источников, это недовольство связано с плохим финансовым положением архиепископии и задержкой строительства церкви Святого Николая близ расположенного на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра мемориала, хотя необходимые средства на это были выделены», — сообщил портал.

Русская линия