Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю дня памяти великомученика Георгия Победоносца в Георгиевском монастыре в Старом Каире

2−3 мая 2019 года Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II возглавил в монастыре святого великомученика Георгия Победоносца в Старом Каире (Египет) торжества по случаю дня памяти святого Георгия, сообщает сайт Представительства Русской Православной Церкви в Каире.

2 мая Предстоятель Александрийской Православной Церкви совершил в обители вечерню. Его Блаженству сослужили митрополит Мемфисский Никодим, митрополит Пелусийский Нифон, епископ Вавилонский Феодор, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском иерей Виктор Кулага и духовенство Каира.

По окончании богослужения Блаженнейший Патриарх Феодор обратился к иерею Виктору Кулаге и попросил передать глубокую признательность и благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку и внимание к жизни Александрийского Патриархата.

Предстоятель Александрийской Православной Церкви отметил, что монастырь святого великомученика Георгия Победоносца за время своего существования многократно возрождался благодаря помощи Русской Церкви. Сейчас отношения между двумя Церквами развиваются в тесном общении и в духе братской любви. Блаженнейший Патриарх Феодор особо отметил, что поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь и прилагает все свои усилия для скорейшего разрешения церковной ситуации на Украине и достижения Евхаристического единства в Православной Церкви.

3 мая Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор возглавил в монастыре святого великомученика Георгия Божественную литургию. Предстоятелю сослужили архиереи Александрийской Православной Церкви и духовенство Каира. После богослужения состоялся праздничный прием.

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