|Сводка новостей от 6 мая 2019
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Митрополит Мурманский Митрофан: «Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь»
Христиане остаются самыми гонимыми в мире
Отец Федор Конюхов первым в истории пересёк 55-й градус южной широты в Южном океане на вёслах
На Украине почтили память невинно убиенных монахов Рыхловского монастыря
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Патриарх Варфоломей посетил Польшу и встретился с Митрополитом Варшавским Саввой
Архиепископ Американский Димитрий подал прошение о почислении на покой
Этот день в Русской истории
В Стамбуле совершена панихида на месте захоронения российских моряков-подводников, погибших в 1917 году в Босфоре
Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации в воинские части и соединения военных округов началось с Южного военного округа
В православных церквях Хельсинки прошел фестиваль пасхальных колокольных звонов
В Тбилиси открывается фестиваль «От Пасхи до Вознесения»