Русская линия
Сводка новостей от 6 мая 2019

В Стамбуле совершена панихида на месте захоронения российских моряков-подводников, погибших в 1917 году в Босфоре

2 мая 2019 года на территории летней резиденции Генконсульства Российской Федерации в Стамбуле священник Георгий Сергеев, и.о. настоятеля храма святых равноапостольных Константина и Елены при российском Генконсульстве, ответственный за окормление паствы Московского Патриархата в Турции, совершил панихиду на месте захоронения российских моряков с подводной лодки «Морж», сообщает Патриархия.ru. Моряки погибли при выполнении боевого задания весной 1917 года у входа в пролив Босфор.

В заупокойном богослужении приняли участие генконсул России в Стамбуле А.Л. Подъёлышев, военный атташе РФ в Турции, представители Генконсульства, а также моряки с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», прибывшего в Стамбул для участия в выставке IDEF-2019.

В своем напутственном слове отец Георгий отметил важность преемственности военно-морских традиций в выполнении своего долга и пожелал морякам Божией помощи в деле защиты интересов Отечества.

Русская линия

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В Стамбуле совершена панихида на месте захоронения российских моряков-подводников, погибших в 1917 году в Босфоре

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