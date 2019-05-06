Путешественник поздравил всех православных христиан с наступившей Пасхой и поблагодарил Бога, что дал ему дожить до дня Воскресенья…

Священник Русской Православной Церкви известный путешественник отец Фёдор Конюхов стал первым человеком, который пересёк 55-й градус южной широты в Южном океане на вёсельной лодке, говорится в дневнике экспедиции Конюхова, сообщает ТАСС.

«Сегодня впервые пересек 55-й градус южной широты. Можно с уверенностью сказать, на 55-м градусе в Южном океане ещё не ходила ни одна вёсельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52-м градусе южной широты», — гласит запись в дневнике путешественника.

Дневник экспедиции содержит описание тяжёлых погодных условий, с которыми сталкивается священник, и штормовой прогноз. «Вся неделя ожидается штормовой <…> Ни о какой возможности спрятаться за островами и речи быть не может, волны в Южном океане идут со скоростью 50 км/ч, при ветре в 40 узлов я не смогу обрулить острова, океан выбросит лодку на скалы и размолотит в щепки за пару часов. Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане», — пишет отец Федор.

Сын священника Оскар Конюхов сообщил, что последние 200 миль экспедиции будут наиболее тяжёлыми, хотя это путешествие и так оказалось крайне трудным.

Ранее 28 апреля отец Федор поздравил всех православных с праздником Воскресения Христова.

«Христос Воскресе! С Праздником всех православных христиан! Слава Богу, что позволил нам дожить до этого дня. Хотел я быть на берегу в этот день, но не смог добраться. До мыса Горн ещё 400 морских миль по генеральному курсу (730 км). Когда я прошёл первые 500 миль от Новой Зеландии, время пролетело незаметно, казалось, только вышел, а уже 500 миль за кормой. А сейчас эти 400 миль могут растянуться на две недели. А две недели в этих широтах и на вёсельной лодке звучат как вечность.

Неделя будет сложная, много южного ветра, он будет препятствовать продвижению по курсу и сносить лодку в сторону берега. Я сейчас на 54'25 южной широты и я доволен этими координатами, но жалко будет терять мили по широте, когда задует южный ветер. До земли всего 400 км, мне пока нельзя сближаться с берегом, надо всеми силами стараться оставаться мористее, не прижиматься к берегу.

Дожди не прекращаются. Моросящий дождь переходит в проливной, потом опять моросит. Сложно обнаружить границу между океаном и небом — все сплошная мокрота, как будто мокрое одеяло.

Буквально через пару часов ветер усилится до штормового и зайдет на южный, будет дуть из Антарктиды. Температура воздуха упадет на пару градусов, волна вырастет на пару метров.

Если говорит языком альпинистов, сейчас я на 8 500, а надо дойти до вершины Эвереста — 8848. Всего 350 метров по вертикали, но это самые сложные метры. Кто поднимался выше 8 тысяч метров, тот знает".

Отец Федор Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке «Акрос». Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности отцу Федору предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Русская линия