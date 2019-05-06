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Сводка новостей от 6 мая 2019

В православных церквях Хельсинки прошел фестиваль пасхальных колокольных звонов

В православных храмах Хельсинки в эти выходные прошел концерты колокольной музыки. Они организованы в рамках Московского Пасхального фестиваля, который ежегодно проводит благотворительная организация «Фонд Валерия Гергиева», передает ТАСС.

«Благодаря „Звонильной неделе“, для участия в которой привлекаются лучшие звонари, жители многих городов Европы могут познакомиться с древними традициями пасхальных звонов», — указали в фонде. Архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев дал фонду благословение на проведение «Гельсингфорсских звонов» 4−5 мая. В субботу они уже состоялись на колокольне Свято-Троицкого храма в центре Хельсинки, а в воскресенье продолжились в Свято-Никольском храме и в Успенском кафедральном соборе.

В Хельсинки для участия в фестивале приехали несколько звонарей из Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря, из Феодоровского собора в Санкт-Петербурге, а также Софийского собора Вологодского кремля.

«Пасхальный фестиваль проводится с 2001 года. Это большое культурное мероприятие. Начиналось все с того, что в Москве была большая хоровая и симфоническая программа, а также еще „Звонильная неделя“. Сейчас охват расширился», — рассказал корреспонденту ТАСС звонарь колокольни Софийского собора Григорий Павлов, проведший звон в Свято-Троицком храме. Это старейшая в городе православная церковь. Она была освящена в 1827 году.

Староста храма Герман сообщил, что один из колоколов, в который звонили в рамках фестиваля, является единственным уцелевшим из четырех или пяти подобных, отлитых в Москве к коронации императора Николая II. На колоколе изображен Николай II и императрица Александра Федоровна, Николай Чудотворец, Великомученица Александра и Пресвятая Троица. Те же колокола, которые остались в России, были уничтожены после революции 1917 года. «Но здесь, в Финляндии, колокол сохранился прекрасно», — добавил староста. «Очень хороший звук», — признался Павлов.

«Если колокол тяжелый, то приходится поработать. Один из самых больших колоколов, в которые мне приходилось звонить, — на Успенской звоннице Московского Кремля. Он весит 64 или 68 т, но мы звонили вчетвером, потому что только один язык у него весит 2 т. В одиночку раскачать его можно, но это проблематично», — заключил Павлов.

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В православных церквях Хельсинки прошел фестиваль пасхальных колокольных звонов

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