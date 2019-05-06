Монашествующие были расстреляны большевиками за совершение богослужений и отказ уходить из обители…

3 мая 2019 года в урочище «Попова долина», расположенном в Кролевецком районе Сумской области Украины, состоялось за богослужение в память о тайно расстрелянных монахах Пустынно-Рыхловского Николаевского женского монастыря, сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Нежинскую епархию УПЦ.

Божественную литургию возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении настоятельницы обители Олимпиады (Михайлович) и духовенства Конотопской и Нежинской епархий.

За богослужением были вознесены молитвы за упокой душ убитых на этом месте монахов.

Монахи были расстреляны 18 декабря 1922 года за то, что отказались закрыть монастырь и намеревались служить в день св. Николая Чудотворца. Согласно народному преданию, люди похоронили убитых на тех местах, где они падали от пуль. А через два года в Поповой долине забил целебный источник — Попов колодец.

До сих пор остаётся неизвестным, сколько на самом деле было расстреляно монахов. По одним источникам 112, по другим — 135 человек.

2 мая 2018 года на месте массового убийства ни в чем не повинных монахов состоялось освящение вновь построенной часовни над колодцем с источником целебной воды.

Русская линия