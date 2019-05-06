Русская линия
Сводка новостей от 6 мая 2019

Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации в воинские части и соединения военных округов началось с Южного военного округа

Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации Спас Нерукотворный в воинские части и соединения военных округов и Северного флота началось с Южного военного округа. Первым пунктом военного округа, в который 29 апреля 2019 года, в понедельник Светлой седмицы, была доставлена святыня, стал Севастополь — база Черноморского флота, сообщает Победа.ru.

В торжественной церемонии передачи иконы во Владимирском кафедральном соборе в Севастополе принял участие начальник Главного военно-политического управления Вооруженных cил генерал-полковник Андрей Картаполов. Он объяснил, почему главной иконой главного храма Вооруженных Сил стал святой лик Спасителя: «Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя».

Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что икону провезут по воинским частям и храмам по всей стране: «В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках нашей Родины. По воздуху, по воде, по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частях».

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил сообщил, что свой путь икона начинает в городе-герое Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

С 29 апреля по 12 мая икона будет находиться на территории Крыма и Севастополя. В Ростовскую область святыню привезут на 26 дней — с 13 по 28 мая. В Краснодарском крае и Республике Адыгея личный состав воинских частей и местные жители смогут поклониться святыне с 29 мая по 23 июня. Следующие два дня образ проведет в Абхазии. С 26 по 30 июня икона будет принесена в храмы Ставрополья. В республиках Северного Кавказа — Северной Осетии, Чечне и Дагестане, а также в Южной Осетии поклонение иконе состоится в период с 31 июня по 16 июля. С 17 по 18 июля икона будет находиться в Астраханской области, с 19 июля по 1 августа — в Волгоградской. Принесение иконы в воинские части Южного военного округа на территории российской военной базы в Армении состоится в период со 2 по 5 августа.

Охрану святыни обеспечат подразделения военной полиции Южного военного округа.

Спас Нерукотворный — образ Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чудесно отпечатавшийся на плате, которым Христос вытер Свой лик. На Руси иконы этого типа появляются с XI века. Главная икона Вооруженных сил Российской Федерации Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы Архангела Михаила и покровителей родов войск: праведного воина Федора Ушакова, святой равноапостольной великой княгини Ольги, святителя Николая Мирликийского, святого благоверного великого князя Александра Невского, апостола Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и святого равноапостольного великого князя Владимира.

Средства на создание иконы пожертвовал Президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасхальном богослужении 28 апреля. Образ помещен в бронзовый складень массой около 100 кг.

Русская линия

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Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации в воинские части и соединения военных округов началось с Южного военного округа

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