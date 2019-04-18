Русская линия
Сводка новостей от 18 апреля 2019

Прихожане Успенского храма УПЦ остаются верны каноническому Православию
Верующие села Птичья прокомментировали захват своего храма сторонниками «ПЦУ» и подтвердили верность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию…

Храм в селе ПтичьяОбщина села Птичья выразила верность Украинской Православной Церкви и её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, несмотря на то, что 4 апреля сторонники «ПЦУ» окончательно захватили Успенский храм УПЦ в селе Птичья, сообщает СПЖ.

Захватчики подделали документы о переходе общины в «ПЦУ». Тем не менее, община продолжит молиться, но уже во временном храме. «У нас община существует и дальше, будем ходить молиться в храм временный, а там как Бог управит, так и будет», — подчеркнул член общины УПЦ Николай Ковальчук.

«Община ПЦУ в очередной раз срезала замки, они мотивируют это тем, что наша община перешла к ним. Но наша община тут, никуда мы не переходили. В каком количестве мы были, в таком остаёмся верными нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и никуда мы не собираемся переходить. Будем до конца стоять», — сообщила прихожанка Успенского храма в селе Птичья Ирина Горчук.

Ранее в селе Полесское раскольники также захватили храм УПЦ, настоятель храма с инфарктом попал в больницу. Всё это проходило в присутствии и при полном бездействии полиции.

Верующие пытались отбить атаку, однако радикалы выломали замки, проникли на территорию храма, а общине храма сообщили, что их больше не существует.

Аналогичным образом провели «переход» в «ПЦУ» и в Винницкой области. В селе Михайловка радикалы болгаркой срезали замок и ворвались в храм.

На Закарпатье сторонники ПЦУ пошли ещё дальше и решили выселить священника захваченного храма вместе с малолетними детьми прямо на улицу.

Русская линия

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Прихожане Успенского храма УПЦ остаются верны каноническому Православию
Верующие села Птичья прокомментировали захват своего храма сторонниками «ПЦУ» и подтвердили верность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию...

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