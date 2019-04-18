16 апреля 2019 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось совещание по развитию Общества русской словесности, сообщает Патриархия.ru.

В совещании приняли участие: председатель Патриаршего совета по культуре, ответственный секретарь Общества русской словесности митрополит Псковский и Порховский Тихон; министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов; ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий и многие другие.

Участники совещания сообщили о том, что было сделано за три года деятельности Общества русской словесности.

В ходе собрания участниками был предложен целый ряд направлений дальнейшей работы Общества русской словесности совместно с Министерством просвещения, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Московским педагогическим государственным университетом. Все эти предложения должны быть обсуждены на Съезде Общества русской словесности, который пройдет осенью этого года.

О нынешних результатах работы Общества русской словесности рассказал глава Рособрнадзора С.С. Кравцов, который среди достижений Общества назвал изменение формата проведения ЕГЭ в стороне его усложнения для учеников. В ЕГЭ «были исключены вопросы, предполагавшие выбор ответа из предложенных нескольких вариантов, увеличено число творческих заданий».

«Во-вторых, по предложению Патриарха, по итогам обсуждения с педагогическим сообществом в школьную практику, наконец, возвращена хорошо зарекомендовавшая себя еще в советское время практика устного экзамена (для выпускников девятых классов), что должно стимулировать чтение школьниками художественной литературы и развитие устной речи», — рапортовал Кравцов.

При этом в Обществе русской словесности не говорят о том, к чему в реальности привело это возвращение устных экзаменов. Любой родитель знает, что современные дети буквально стонут от того количества уроков и экзаменов, которые введены в российских школах. Школьники перегружены настолько, что не могут полноценно усваивать тот материал, который им предлагается. Отсюда и тот низкий уровень школьного образования, который стал притчей во языцех в России.

Однако, на данный вопрос в Обществе русской словесности не обращают никакого внимания. Вместо этого к прежним экзаменам ЕГЭ и ОГЭ по инициативе Общества (и Церкви) теперь добавились ещё и устные предэкзамены, которые «хорошо себя зарекомендовали в СССР». Правда, в советские годы никаких ЕГЭ и ОГЭ не проводилось, и таких нагрузок школьники не испытывали.

В настоящее время не редкость, что даже в первом классе в некоторых школах по 5−6 уроков в день. В старших классах их количество доходит до 8−9. Всем известно, что уже после 5-го урока никакой ученик не сможет освоить тот огромный поток информации, которые ему дают на уроке. В итоге мы имеет то, что имеем. Но почему-то даже в Церкви думают только о том, как бы ещё увеличить нагрузку на учеников.

Для справки, помимо обычной школьной программы ученики 9 класса сдают в конце учебного года 2 обязательных экзамена и 2 по выбору. Но в ближайшие годы планируется их увеличить до 4 обязательных и ещё 2 по выбору. В 11 классе картина приблизительно такая же. Однако, знаний от такого количества экзаменов не прибавляется.

В Обществе русской словесности надеются, что устные экзамены подвигнут учеников к чтению русской литературы, однако, не задумываются над тем, что у школьников просто нет времени её читать.

Русская линия