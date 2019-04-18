Двенадцать столичных вузов впервые проведут студенческий пасхальный фестиваль 28 апреля на Новой площади, общая тематика праздника — строительство новых храмов в Москве, рассказала глава Института современного искусства Ирина Сухолет.

Она подчеркнула, что столичные вузы впервые самостоятельно организуют студенческий пасхальный фестиваль, передает РИА Новости.

«Мы впервые масштабно готовим это как вузы консорциума, все вместе. Мы замахнулись на студенческий пасхальный фестиваль. В этом году впервые этот фестиваль приобретает студенческий характер, и очень символично, что он проходит именно на Новой площади, потому что это новые традиции студенческого пасхального фестиваля, которых, кажется, до этого вообще не было», — сказала Сухолет.

Организаторами фестиваля выступает сообщество из шести вузов — консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций, в который входят: Институт современного искусства, Международный юридический институт, Московский финансово-юридический университет, Институт кино и телевидения, Московская международная высшая школа бизнеса и Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

«К нам присоединяются и другие вузы. В числе участников, которые организуют этот фестиваль, есть еще шесть вузов. Мы надеемся, что и в дальнейшем эта работа получит новый импульс, и мы уже на опыте прошедшего года будем реализовывать этот проект и дальше. Я думаю, что в следующем году будет раза в два-три больше вузов», — сказал ректор Международного юридического института Николай Жильцов.

В рамках фестиваля пройдет множество мероприятий, в том числе викторины, конкурсы по росписи двухметровых моделей пасхальных яиц, мастер-классы и благотворительный аукцион в пользу фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы». В качестве лотов будут выставлены расписанные пасхальные яйца. Точная программа фестиваля появится на сайтах вузов ближе к самому празднику.

«Для нас было задачей создать такую площадку в центре города, чтобы все желающие студенты и преподаватели и выпускники московских вузов смогли прийти и сообща встретить праздник Пасхи на такой открытой, современной светской площадке», — рассказал ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова игумен Петр (Еремеев).

Ректор Института кино и телевидения Юрий Литовчин рассказал о том, что на фестивале будет вестись VR-трансляция для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично. «Ребята будут вести VR-трансляцию, будут стоять камеры 360, любой кусочек новой площади будет доступен. Те, кто не смогут прийти, это, возможно, бабушки, дедушки, смогут посмотреть. На всех сайтах вузов консорциума, это шесть вузов, уже висит информация о празднике, и на всех сайтах вузов будет идти VR-трансляция», — сказал Литовчин.

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