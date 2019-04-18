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Сводка новостей от 18 апреля 2019

Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в Москве в пасхальные праздники

На пасхальные праздники в Москве по 38 маршрутам будут курсировать более тысячи бесплатных автобусов. В пасхальную ночь наземный общественный транспорт будет работать до 03:30 почти на 160 городских направлениях, сообщает Фома.Ru.

Без покупки билета горожане смогут добраться от станций метро и пригородных платформ до остановок, расположенных рядом с крупными кладбищами, и обратно — 21 (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 (Красная горка) и 7 мая (Радоница), сообщает сайт мэра Москвы.

— Каждый год мы организуем дополнительные автобусные маршруты по самым востребованным направлениям в пасхальные праздники. В этом году москвичей и гостей столицы будут обслуживать более тысячи бесплатных автобусов. Интервалы движения составят от 1 до 5 минут в зависимости от направления — транспорт не придется долго ждать на остановке, — сказал гендиректор ГУП «Мосгортранса» Леонид Антонов.

Кроме того, в пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, до 03:30 продлят работу наземного общественного транспорта почти на 160 маршрутах. Перечень этих маршрутов появится на сайте «Мосгортранса» накануне праздника.

Также можно будет воспользоваться и регулярными ночными маршрутами, которые связывают центр и отдаленные районы столицы. Уточнить расписание ночных автобусов можно здесь.

Посмотреть и скачать маршруты, по которым будут ходить бесплатные автобусы.

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Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в Москве в пасхальные праздники
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